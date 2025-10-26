Advertisement
trendingNow12975528
Hindi Newsदुनिया

एक बार ट्रंप से हार चुकी हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, अब क्या 2028 में फिर लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव?

भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता कमला हैरिस साल 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है, हालांकि वो एक बार सबसे बड़ा चुनाव हार चुकी हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बार ट्रंप से हार चुकी हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, अब क्या 2028 में फिर लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव?

Kamala Harris on US Presidential bid: अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारी के संकेत दिए हैं. उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में, जिसका प्रसारण रविवार को होगा, कहा, "अभी मेरा काम बाकी है." 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हारने वाली हैरिस ने कहा कि वो लोगों की सेवा के लिए कमिटेड हैं और उनका मानना ​​है कि अमेरिका "निश्चित रूप से" एक महिला राष्ट्रपति देखेगा, शायद वो खुद होंगी.

खुद को बताया "एक्टिव प्लेयर"
हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने इरादों का ऐलान नहीं किया है, हैरिस ने खुद को अमेरिकी राजनीति में एक "एक्टिव प्लेयर" बताया और प्रतिकूल चुनावी आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी चुनावी नतीजों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हावी नहीं होने दिया. ये टिप्पणियां उनके हाल के मेमॉयर, "107 डेज" के रिलीज के बाद राष्ट्रपति पद की दौड़ में फिर से शामिल होने का अब तक का सबसे मजबूत संकेत हैं, जिसमें उन्होंने 2024 में जो बाइडेन के चुनाव से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर आगे आने के अपने एक्सपीरिएंस को बयां किया है.

वोटर्स को लुभाने की कोशिश
यो चर्चा साल 2028 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की शुरुआती स्थिति के बीच हो रही है, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, केंटकी के गवर्नर एंडी बेशर और रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना जैसे नेता पहले से ही अहम राज्यों में वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. पार्टी के भीतर, इस बात पर बहस जारी है कि क्या बाइडेन के देर से हटने या हैरिस की अभियान रणनीति ने ट्रंप की निर्णायक जीत में ज्यादा योगदान दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट हाउस ने दिया रिएक्शन
हैरिस कमेंट्स पर रिएक्शन देते हुए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने उन्हें तीखे शब्दों में खारिज करते हुए कहा, "जब कमला हैरिस भारी मतों से हार गईं, तो उन्हें ये इशारा समझ लेना चाहिए था कि अमेरिकी लोगों को उनके बेतुके झूठों की परवाह नहीं है." आलोचनाओं के बावजूद, हैरिस के बयान संकेत देते हैं कि वो राजनीतिक वापसी की तैयारी कर रही हैं और अपनी राष्ट्रपति पद की ख्वाहिश को जिंदा रख रही हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Kamala HarrisPresidentUS Presidentus presidential election

Trending news

बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!