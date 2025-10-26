एक बार ट्रंप से हार चुकी हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, अब क्या 2028 में फिर लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव?

भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता कमला हैरिस साल 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है, हालांकि वो एक बार सबसे बड़ा चुनाव हार चुकी हैं.
Kamala Harris on US Presidential bid: अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारी के संकेत दिए हैं. उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में, जिसका प्रसारण रविवार को होगा, कहा, "अभी मेरा काम बाकी है." 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हारने वाली हैरिस ने कहा कि वो लोगों की सेवा के लिए कमिटेड हैं और उनका मानना है कि अमेरिका "निश्चित रूप से" एक महिला राष्ट्रपति देखेगा, शायद वो खुद होंगी.
खुद को बताया "एक्टिव प्लेयर"
हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने इरादों का ऐलान नहीं किया है, हैरिस ने खुद को अमेरिकी राजनीति में एक "एक्टिव प्लेयर" बताया और प्रतिकूल चुनावी आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी चुनावी नतीजों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हावी नहीं होने दिया. ये टिप्पणियां उनके हाल के मेमॉयर, "107 डेज" के रिलीज के बाद राष्ट्रपति पद की दौड़ में फिर से शामिल होने का अब तक का सबसे मजबूत संकेत हैं, जिसमें उन्होंने 2024 में जो बाइडेन के चुनाव से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर आगे आने के अपने एक्सपीरिएंस को बयां किया है.
वोटर्स को लुभाने की कोशिश
यो चर्चा साल 2028 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की शुरुआती स्थिति के बीच हो रही है, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, केंटकी के गवर्नर एंडी बेशर और रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना जैसे नेता पहले से ही अहम राज्यों में वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. पार्टी के भीतर, इस बात पर बहस जारी है कि क्या बाइडेन के देर से हटने या हैरिस की अभियान रणनीति ने ट्रंप की निर्णायक जीत में ज्यादा योगदान दिया.
व्हाइट हाउस ने दिया रिएक्शन
हैरिस कमेंट्स पर रिएक्शन देते हुए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने उन्हें तीखे शब्दों में खारिज करते हुए कहा, "जब कमला हैरिस भारी मतों से हार गईं, तो उन्हें ये इशारा समझ लेना चाहिए था कि अमेरिकी लोगों को उनके बेतुके झूठों की परवाह नहीं है." आलोचनाओं के बावजूद, हैरिस के बयान संकेत देते हैं कि वो राजनीतिक वापसी की तैयारी कर रही हैं और अपनी राष्ट्रपति पद की ख्वाहिश को जिंदा रख रही हैं.
(इनपुट-आईएएनएस)