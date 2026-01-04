ड्रग्स नहीं तेल का है मामला... ट्रंप पर फूटा कमला हैरिस का गुस्सा, वेनेजुएला अटैक पर की सख्त टिप्पणी

Donald Trump: वेनेजुएला पर अमेरिका ने घातक हमला करने के बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिकी फोर्स मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गई है, और अब वहां उनके खिलाफ आपराधिक मामले चलाए जाएंगे. वेनेजुएला के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को लेकर अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना की है. पूर्व उपराष्ट्रपति ने ट्रंप की कार्रवाई को गैरकानूनी, खतरनाक और राष्ट्रीय हित के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि इस कदम से इलाके में अस्थिरता का खतरा है और साथ ही अमेरिकी लोगों की जान और संसाधन भी दांव पर लग सकते हैं. कमला हैरिस ने जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा कि वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के कामों से अमेरिका सुरक्षित, मजबूत या सस्ता नहीं बनता है, भले ही मादुरो एक क्रूर और तानाशाह है, लेकिन इससे ये बात नहीं बदलता कि यह गैर-कानूनी और बेवकूफी भरा कदम था. हमने यह पहले भी देखा है कि सत्ता बदलने या तेल के लिए की जाने वाली लड़ाइयां ताकत से शुरू होती हैं, लेकिन बाद में अराजकता में बदल जाती हैं और अमेरिकी परिवार इसकी कीमत चुकाते हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे कामों के लिए जनता का समर्थन कम है. अमेरिकी लोग यह नहीं चाहते हैं, और वे झूठ बोले जाने से थक चुके हैं. हैरिस ने तर्क दिया कि ऑपरेशन के पीछे की वजह को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, "यह ड्रग्स या डेमोक्रेसी के बारे में नहीं है, यह तेल और डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई है. अगर उन्हें इनमें से किसी की भी परवाह होती, तो वे किसी दोषी ड्रग ट्रैफिकर को माफ नहीं करते या मादुरो के साथियों के साथ डील करते हुए वेनेजुएला के जायज विपक्ष को नजरअंदाज नहीं करते.

हैरिस ने लंबे समय के नतीजों के बारे में चेतावनी देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों खर्च कर रहे हैं, एक इलाके को अस्थिर कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसकी प्राथमिकताएं काम करने वाले परिवारों के लिए खर्च कम करना, कानून का राज लागू करना, गठबंधनों को मजबूत करना, और सबसे जरूरी, अमेरिकी लोगों को सबसे पहले रखना हो. बता दें, शनिवार को सुबह-सुबह एक ऑपरेशन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में एक आर्मी बेस पर हमला किया और मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ लिया गया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, दोनों को एक वॉर शिप पर बिठाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां फेडरल कोर्ट में उनके खिलाफ नार्को-टेररिज्म” के आरोप दाखिल किए गए हैं. वकीलों का आरोप है कि मादुरो ने दो दशक से ज्यादा समय तक सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन भेजी. उन पर नार्को-टेररिज्म, कोकीन इम्पोर्ट करने की साजिश, हथियारों से जुड़े अपराध और इससे जुड़े अपराधों के आरोप हैं. (आईएएनएस)