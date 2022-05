Zero-Waste Town: दुनिया का ऐसा शहर जहां नहीं होता कचरा, पूरी तरह बन रहा है जीरो वेस्ट टाउन

Zero-Waste Town: जापान का कामिकत्सु दुनिया का जीरो वेस्ट टाउन है. यहां करीब 80 फीसदी कचरा रीसाइक्लिंग करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही यहां के लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल लिया है.