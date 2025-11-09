कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले गैंग पर शिकंजा, कनाडा सरकार की बड़ी कार्रवाई

Action Against Extortion Gangs in Canada: कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी (CBSA) ने 3 विदेशी नागरिकों को उगाही गैंग चलाने के आरोप में देश से बाहर कर दिया है. CBSA ने 78 अन्य ऐसे लोगों की भी पहचान कर ली है. पिछले कुछ समय मे कनाडा में बिजनेसमैन के घरों पर फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई थी, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ रेस्टोरेंट भी था.

टास्क फोर्स ने की कार्रवाई

ऐसी घटनाओं के बाद ब्रिटिश कोलंबिया एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया. ये कार्रवाई उसी के तहत की गई है. हालांकि डिपोर्ट किये गए किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान उजागर नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के बावजूद, उसके गैंग की आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है.

कई गैंग्स एक्टिव

ओंटारियो (Ontario) प्रांत के ब्रैम्पटन (Brampton) जैसे इलाकों में, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi), उसके राइवल गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) और रोहित गोदारा (Rohit Godara) के गैंग्स की आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हुई है. हाल ही में, भारतीय मूल के व्यवसायी दर्शन सिंह सासी (Darshan Singh Sahsi) की ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड (Abbotsford) में हत्या कर दी गई थी। बाद में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

कपिल शर्मा के कैफे पर कब हुए हमले?

10 जुलाई और 7 अगस्त 2025 को कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट Kap's Cafe को निशाना गया था. सुबह-सुबह रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. गोलीबारी से खिड़कियों और इमारत को नुकसान पहुंचा था. ये रेस्टोरेंट 4 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया (British Columbia) के सरे (Surrey) में खुला था. उद्घाटन के एक हफ्ते के भीतर ही, इस पर हमला हो गया. 10 जुलाई को पहली बार गोलीबारी के बाद रेस्टोरेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.