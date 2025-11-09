Advertisement
trendingNow12994373
Hindi Newsदुनिया

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले गैंग पर शिकंजा, कनाडा सरकार की बड़ी कार्रवाई

कनाडा में काफी वक्त से कई ऐसे गैंग्स एक्टिव हैं जो बिजनेसमैन पर फायरिंग करने के बाद उनसे घन की उगाही करते हैं, लेकिन अब कानाडा सरकार आर-पार के मूड में दिखाई दे रही है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले गैंग पर शिकंजा, कनाडा सरकार की बड़ी कार्रवाई

Action Against Extortion Gangs in Canada: कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी (CBSA) ने 3 विदेशी नागरिकों को उगाही गैंग चलाने के आरोप में देश से बाहर कर दिया है.  CBSA ने 78 अन्य ऐसे लोगों की भी पहचान कर ली है. पिछले कुछ समय मे कनाडा में बिजनेसमैन के घरों पर फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई थी, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ रेस्टोरेंट भी था.

टास्क फोर्स ने की कार्रवाई
ऐसी घटनाओं के बाद ब्रिटिश कोलंबिया एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया. ये कार्रवाई उसी के तहत की गई है. हालांकि डिपोर्ट किये गए किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान उजागर नहीं की गई है.  सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के बावजूद, उसके गैंग की आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है.

कई गैंग्स एक्टिव
ओंटारियो (Ontario) प्रांत के ब्रैम्पटन (Brampton) जैसे इलाकों में, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi), उसके राइवल गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) और रोहित गोदारा (Rohit Godara) के गैंग्स की आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हुई है. हाल ही में, भारतीय मूल के व्यवसायी दर्शन सिंह सासी (Darshan Singh Sahsi) की ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड (Abbotsford) में हत्या कर दी गई थी। बाद में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कपिल शर्मा के कैफे पर कब हुए हमले?
10 जुलाई और 7 अगस्त 2025 को कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट Kap's Cafe को निशाना गया था. सुबह-सुबह रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. गोलीबारी से खिड़कियों और इमारत को नुकसान पहुंचा था. ये रेस्टोरेंट 4 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया (British Columbia) के सरे (Surrey) में खुला था. उद्घाटन के एक हफ्ते के भीतर ही, इस पर हमला हो गया. 10 जुलाई को पहली बार गोलीबारी के बाद रेस्टोरेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

canadaKapil SharmaLawrence Bishnoi

Trending news

पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की