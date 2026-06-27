एक के बाद एक धमाकों से दहला कराची, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका; पांच की मौत

Pakistan Karachi Blast: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची रात दस बजे करीब हुए ताबड़तोड़ धमाकों से दहल उठी. कराची में एक साथ कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की खबरें आईं. धमाकों के बाद शहर में चारों ओर अफरातफरी का माहौल नजर आया. एक धमाका कराची यूनिवर्सिटी के पास भी हुआ. दूसरा धमाका पाक रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास हुआ. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है.
सीरियल धमाकों में कई लोग घायल हुए हैं. पाकिस्तान ने इसे आतंकी हमला बताया है. जवाबी कार्रवाई में तीन हमालावरों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है.
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. जिन पांच लोगों की मौत हुई है उनमें से तीन फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान बताए जा रहे हैं.
इन धमाकों से इतर गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में भारी फायरिंग हुई है. फ्रंटियर कोर के कंपाउंड पर हुए हमले को पाकिस्तान ने आतंकी हमला बताया है. हमलावरों ने रेंजर्स कंपाउंड को निशाना बनाकर हमला किया, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ चली.
कराची में हुए धमाके की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली है उसका नाम जमात उल अहरार बताया जा रहा है. वहीं इस हमले को अंजाम देने वालों की तलाश में पाकिस्तानी सुरक्षाबल दबिश दे रहे हैं. वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि पहला धमाका बेहद शक्तिशाली था, जिसके बाद दो छोटे-छोटे धणाकों की आवाज आई. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी चलती रही.
हमलावरों ने जिस रेंजर्स कंपाउंड को निशाना बनाकर हमला किया है वो पाकिस्तान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला एक प्रमुख अर्धसैनिक संघीय कानून प्रवर्तन बल है. इनका प्राथमिक कार्य भारत के साथ लगी सीमा की सुरक्षा के साथ कराची के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इस बल के पास है.