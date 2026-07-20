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'भारतीय सेना ने दफनाए थे हमारे सैनिक', फजलुर रहमान ने बताया करगिल युद्ध का सच; अब हो रही पाक की थू-थू

कारगिल युद्ध से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है, जिसने 1999 की जंग की कई अनकही कहानियों को फिर चर्चा में ला दिया है. पाकिस्तान के नेता फजलुर रहमान ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को दफनाया था. जानिए क्या है फजलुर रहमान का दावा, कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों की भूमिका और इस पूरे मामले का ऐतिहासिक संदर्भ.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 20, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:10 AM IST
'भारतीय सेना ने दफनाए थे हमारे सैनिक', फजलुर रहमान ने बताया करगिल युद्ध का सच; अब हो रही पाक की थू-थू
Image Credit: X - मौलाना फजलुर रहमान ने कबूला करगिल युद्ध का सच

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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