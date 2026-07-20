'भारतीय सेना ने दफनाए थे हमारे सैनिक', फजलुर रहमान ने बताया करगिल युद्ध का सच; अब हो रही पाक की थू-थू

पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर करगिल युद्ध चर्चा का विषय बन गया है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने एक जनसभा के दौरान ऐसा बयान दिया, जिसने वहां की सेना और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी. अपने संबोधन में उन्होंने करगिल संघर्ष के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों और उनके शवों को लेकर सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह उस मुद्दे को फिर सामने लाता है, जिस पर भारत और पाकिस्तान वर्षों से अलग-अलग दावे करते रहे हैं.
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि करगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों के शवों को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने यह तक नहीं बताया कि युद्ध में उसके कितने जवान मारे गए और कितनों के शव वापस लाए गए. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने अपने शहीदों के साथ न्याय नहीं किया और उनके शव भारत के कब्जे वाले इलाके में ही छोड़ दिए गए. मौलाना ने यह भी कहा कि बाद में भारत की ओर से दावा किया गया कि उन सैनिकों का इस्लामी रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया.
अपने संबोधन के दौरान मौलाना ने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम लेते हुए कहा कि उनका शव भी काफी दबाव के बाद पाकिस्तान ने स्वीकार किया. उन्होंने दावा किया कि करगिल में हताहत सैनिकों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक थी और इस पूरे मामले में सेना ने पारदर्शिता नहीं दिखाई.
फजलुर रहमान ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सेना ने अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के बजाय शहीदों के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक ढाल के रूप में किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सैन्य नेतृत्व अपने पुराने फैसलों और कथित गलतियों पर जवाब देने से बचता रहा है.
भारत का लंबे समय से यह कहना रहा है कि 1999 के करगिल संघर्ष के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिकों के शव लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था. भारतीय सेना का दावा रहा कि जिन शवों को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, उनका अंतिम संस्कार इस्लामी परंपराओं के अनुसार पूरे सम्मान के साथ किया गया. दूसरी ओर, पाकिस्तान उस समय आधिकारिक तौर पर यह कहता रहा कि करगिल में लड़ने वाले लोग नियमित सैनिक नहीं बल्कि कश्मीरी लड़ाके थे. यही वजह रही कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं.
मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर करगिल युद्ध और सेना की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान उस दौर के आधिकारिक घटनाक्रम और सैन्य फैसलों पर नए सवाल खड़े करते हैं. हालांकि, मौलाना के आरोपों पर पाकिस्तान सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में यह मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गया है.
यह भी पढ़ेंः