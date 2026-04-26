कैरोलिन लेविट को पहले से थी हमले की जानकरी? शूटिंग के बाद वायरल हुआ प्रेस सचिव का बयान

Trump Dinner Shooting: अमेरिका के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे कि तभी वहां तेज गोलियां चलीं. इसके चलते दोनों नेताओं को तुरंत वहां से निकाला गया. घटना के बाद पूरे होटल में अफरा तफरी देखने को मिली, लेकिन अब एक चीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने डिनर से पहले एक टिप्पणी की थी, जिसे अब इस घटना से जोड़ा जा रहा है.

इवेंट में चली गोलियां

कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि आज रात फायर शॉट्स होंगे. डिनर से पहले 'फॉक्स न्यूज' के एक पत्रकार से बात करते हुए लेविट ने लोगों से अपील की थी कि वे राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण देखें, यह बेहद दिलचस्प होने वाला है. उस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाषण में कुछ तीखे फायर शॉट्स भी होंगे, जिससे इवेंट और भी ज्यादा दिलचस्प बनेगा. लेविट का फायर शॉट वाला जोक रियल साबित हुआ और असल में ही इवेंट में गोलियां चल गईं.

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7-8 राउंड चली गोलियां

बता दें कि ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के एनुअल डिनर के लिए स्टेज पर बैठे थे. इस दौरान तेज धमाके सुनाई दिए और स्टेज पर बैठे लोग घबराने लगे. सुरक्षा अधिकारियों ने स्थिति को भांपते हुए राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टेज से जल्दी-जल्दी वहां से निकाला.

JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired” LET’S FREAKING GO pic.twitter.com/GMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026

अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम में 7-8 गोलियां चोली. राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक शूटर को पकड़ लिया गया है. उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर दी.

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ट्रंप ने दी जानकारी

ट्रंप ने लिखा,' वाशिंगटन डीसी में आज शाम काफी हलचल भरी रही. सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने शानदार काम किया. उन्होंने तुरंत और बहादुरी से कार्रवाई की. हमलावर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सिफारिश की है कि हम कार्यक्रम जारी रखें. लेकिन पूरी तरह से पुलिस के निर्देशों का पालन करेंगे.'

ट्रंप ने आगे लिखा,' वे जल्द ही फैसला लेंगे. चाहे जो भी फैसला हो, शाम योजना से काफी अलग होगी और हमें इसे दोबारा करना ही होगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप.'