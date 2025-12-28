खूबसूरत चेहरा और मशीन गन जैसे होठ... व्हाइट हाउस छोड़कर कहां जा रही हैं ट्रंप की पसंदीदा प्रेस सेक्रेटरी, कौन लेगा उनकी जगह?

Advertisement
Hindi Newsदुनियाखूबसूरत चेहरा और मशीन गन जैसे होठ... व्हाइट हाउस छोड़कर कहां जा रही हैं ट्रंप की पसंदीदा प्रेस सेक्रेटरी, कौन लेगा उनकी जगह?

USA: व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट मैटरनिटी लीव पर नहीं जाएंगी और पद पर बनी रहेंगी. लारा ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं होगी. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:36 AM IST
Karoline Leavitt: व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मैटरनिटी लीव पर जाने की अटकलों पर विराम लग गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बहू लारा ट्रम्प ने स्पष्ट किया है कि लेविट कहीं नहीं जा रही हैं और उनकी जगह किसी अन्य की नियुक्ति नहीं होगी. इस बात की पुष्टि व्हाइट हाउस की ओर से भी की गई है.

कैरोलिन लेविट ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और मई 2026 में उनके घर बेटी का जन्म होगा. इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि उनकी अनुपस्थिति में प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा. फॉक्स न्यूज से बातचीत में लारा ट्रम्प ने कहा कि कोई अगला नहीं है. यह कैरोलिन ही हैं. वह सब कुछ संभाल सकती हैं.

सोशल मीडिया पर लेविट की लीव को लेकर बहस जारी 

लारा ट्रम्प ने बताया कि लेविट इससे पहले भी ट्रम्प के चुनाव अभियान के दौरान गर्भावस्था में काम करती रहीं और बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद काम पर लौट आई थीं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प बच्चों और परिवार-समर्थक कार्यसंस्कृति के समर्थक हैं और व्हाइट हाउस में बैठकों का समय भी माता-पिता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. कैरोलिन लेविट ने लारा ट्रम्प के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर धन्यवाद कहा और एक पोस्ट में लिखा कि वह और उनके पति अपने परिवार में आने वाले बच्चे को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने मातृत्व के अनुभव को धरती पर स्वर्ग के सबसे करीब बताया.

ये भी पढ़ें: क्या खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन जंग? ट्रंप फिर करेंगे पुतिन से बात; देंगे ऑर्डर या लगाएंगे गुहार!

इस बीच, लेविट की निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा रही है. 28 वर्षीय लेविट और उनके पति निकोलस रिकियो(60) के बीच उम्र के अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रही. इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान कॉस्मेटिक फिलर्स से जुड़े दावों पर भी विवाद हुआ है जिस पर लेविट या व्हाइट हाउस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

