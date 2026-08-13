/व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ेंगी कैरोलिन लेविट, ट्रंप ने किया ऐलान; अचानक क्यों लिया ये फैसला

अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है. इस बात की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इस संबंध में एक पोस्ट किया. व्हाइट हाउस में लेविट पत्रकारों को तीखे जवाब देने के लिए जानी जाती रही हैं. ट्रंप की ओर से बताया गया कि वह वरिष्ठ सलाहकार बनी रहेंगी.
दरअसल, लेविट का कहना है कि उन्होंने परिवार को वक्त देने के लिए यह फैसला लिया है. हाल में ही उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर घोषणा की थी. लेविट ने व्हाइट में दिए गए 18 महीनों की सेवा को यादगार अनुभव बताया. कैरोलीन लेविट की ओर से भी अपने फैसले के संबंध में एक पोस्ट साझा की गई. उन्होंने अपने पद छोड़ने के फैसले को एक कड़वा-मीठा अनुभव करार दिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि पिछले डेढ़ साल तक व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के तौर पर काम करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और रोमांच रहा है. आगे कहा कि ऑफिस में बिताए गए वक्त, दुनिया के तमाम देशों की यात्राओं और राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश को जनता तक पहुंचाने के अवसर के लिए सभी का आभार.
लेविट ने अपनी बेटी के जन्म के बाद काम पर लौटने का जिक्र किया और कहा कि बच्चे के स्वागत के साथ दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले पद पर काम करना सबसे सम्मानित, लेकिन चुनौतीपूर्ण वक्त रहा है. उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में लगातार समय, ऊर्जा और ध्यान देने के साथ-साथ वो अपने दो बच्चों को सर्वश्रेष्ठ मां का दर्जा भी नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वह हकदार हैं. यही कारण है उन्होंने एक कठिन फैसला लिया है.
Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn
— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लेविट के फैसला का समर्थन करते हुए लिखा कि हमारी शानदार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी और मेरी एक भरोसेमंद सहयोगी, कैरोलिन लेविट, इस महीने के आखिर में अपना पद छोड़ देंगी, ताकि वह अपने खूबसूरत छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें, यह एक ऐसा फैसला है जिसे मैं पूरी तरह समझता हूं और उसका सम्मान करता हूं!
ट्रंप ने लिखा कि कैरोलिन अब मेरी टॉप बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक प्रभावशाली आवाज़, क्योंकि हम इतिहास को चुनौती देने और मिडटर्म चुनाव को पक्के तौर पर जीतने के लिए काम कर रहे हैं.