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व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ेंगी कैरोलिन लेविट, ट्रंप ने किया ऐलान; अचानक क्यों लिया ये फैसला

अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट अपने सख्त लहजे के लिए जानी जाती हैं. अपने सेवा के दौरान उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की. करीब 18 महीने बाद उन्होंने प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ने की घोषणा की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:10 AM IST
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ेंगी कैरोलिन लेविट, ट्रंप ने किया ऐलान; अचानक क्यों लिया ये फैसला
Image Credit: मई में ही मां बनने का लेविट ने ऐलान किया था. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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