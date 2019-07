नई दिल्‍ली : कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्‍तान में मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिये तनाव कम करने और माहौल को अनुकूल बनाने के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मतलब आतंकवाद के खतरे से निपटना है. जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने संकेत दिया है हम सहायता के लिए तैयार हैं. उन्‍होंने आगे कहा कि कश्मीर दोनों पक्षों के लिए एक द्विपक्षीय मुद्दा है. भारत और पाकिस्‍तान एक साथ बैठकर बातचीत करें, जिसकी ट्रंप प्रशासन सराहना करता है और अमेरिका दोनों देशों की सहायता के लिए तैयार है.

US State Department Spokesperson to ANI: We will continue to support efforts that reduce tensions and create an environment conducive for dialogue. This first and foremost means tackling the menace of terrorism. As the President indicated, we stand ready to assist.

