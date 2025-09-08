Kathmandu Protest: प्रदर्शनकारियों ने नेपाल संसद के गेट नंबर 2 पर लगाई आग; फायरिंग में एक की मौत
Kathmandu Protest: प्रदर्शनकारियों ने नेपाल संसद के गेट नंबर 2 पर लगाई आग; फायरिंग में एक की मौत

Nepal Protest Updates: नेपाल में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोशल मीडिया पर पाबंदी के चलते हजारों नौजवान संसद में घुस गए हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक प्रदर्नकारी की मौत भी हो गई है. 

Sep 08, 2025
Kathmandu Protest: प्रदर्शनकारियों ने नेपाल संसद के गेट नंबर 2 पर लगाई आग; फायरिंग में एक की मौत

Nepal Kathmandu Protest: नेपाल सरकार के जरिए सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ हजारों की तादाद Gen Z युवा सड़कों पर उतर गए हैं. बताया जा रहा है कि ये लोग देश की संसद में घुस गए और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 2 पर आग भी लगा दी है. इसके अलावा यह भी खबर है कि गोली चलने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है. अस्पताल के मुताबिक घायल प्रदर्शनकारी की न्यू बनेश्वर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अस्पताल के मुताबिक 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

काठमांडू के अलावा बिराटनगर, बुटवल, चितवन और पोखरा समेत कई शहरों में युवाओं ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. स्थिति बिगड़ने पर जिला प्रशासन ने दोपहर 12:30 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया. इसके बाद हालात संभालने के लिए नेपाली सेना को भी बानेश्वर इलाके में उतारा गया. ये सभी नौजवान सरकार से सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं.

फिल्मी हस्तियों ने प्रदर्शन का समर्थन

आज की युवा पीढ़ी सिर्फ सोचती नहीं है, सवाल भी करती है. ये सड़क क्यों टूटी? जिम्मेदार कौन है? यह आवाज व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है जो इसका दुरुपयोग करता है.

— अभिनेता हरि बंसा आचार्य (अभिनेता)

भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, यहां तक कि मां नेपाल भी रोती हुई सी लगती है। युवा देश का भविष्य हैं और उनके सपनों में नेपाल की झलक है। सालों की जड़ता ने हर नागरिक को निराश कर दिया है। यह आज की जनरेशन-Z की आवाज है, इसे सुना जाना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिले और नेताओं को जनता की जरूरत समझनी चाहिए।

— अभिनेता मदन कृष्णा श्रेष्ठा (अभिनेता)

प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उन्होंने आंदोलन में शामिल दो भाइयों को 25-25 हजार नेपाली रुपये भेजे और हिदायत दी— पानी पीते रहें और इन पैसों से दूसरे प्रदर्शनकारियों की मदद करें।

— गायक व अभिनेता प्रकाश सपुत (गायक और अभिनेता)

 

नेपाल सरकार ने क्यों लगाई सोशल मीडिया पर पाबंदी?

नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी है. सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां नए नियमों का पालन नहीं कर रही थीं. यह बैन गुरुवार (4 सितंबर) आधी रात से लागू हो गया. हालांकि सरकार के जरिए लिए गए फैसले के बाद से ही इसका विरोध हो रहा है लेकिन अब जनता सड़क पर उतर आई है. बताया जा रहा है कि यह पाबंदी बिना रजिस्ट्रेशन वाले सभी प्लेटफॉर्म्स पर लगी है. सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सात दिन का समय दिया था, जो बुधवार आधी रात को खत्म हो गया.

लोगों की आवाज दबाना चाहती है नेपाल सरकार?

मानवाधिकार और प्रेस की आज से जुड़ी संस्थाओं ने भी नेपाल सरकार के इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार लोगों की बोलने की आजादी छीन रही है और कारोबार को भी नुकसान पहुंचा रही है. हालांकि उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रदर्शन संसद तक पहुंच जाएगा.

कौन होते हैं GEN-Z?

Gen-Z या फिर जेरनेशन ज़ी वे युवा हैं जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी पूरी तरह डिजिटल दौर में पली-बढ़ी है और स्मार्टफोन, इंटरनेट व सोशल मीडिया इनके जीवन का अहम हिस्सा है. जेन ज़ी तेजी से बदलती तकनीक, ट्रेंड्स और ग्लोबल कल्चर से गहराई से जुड़ी है. यही कारण है कि नेपाल में सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी GenZ के ज्यादा अखर रही है. 

