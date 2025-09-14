कुर्सी संभालते ही बोलीं सुशीला- सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई; हिंसा मारे गए लोग कहलाएंगे शहीद
Advertisement
trendingNow12921551
Hindi Newsदुनिया

कुर्सी संभालते ही बोलीं सुशीला- सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई; हिंसा मारे गए लोग कहलाएंगे शहीद

Sushila Karki: नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बाद अब पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. उनको लेकर लोगों में उम्मीद की किरण जगी है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 14, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुर्सी संभालते ही बोलीं सुशीला- सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई; हिंसा मारे गए लोग कहलाएंगे शहीद

Nepal New PM: नेपाल में पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच अब स्थिति धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है. जहां एक ओर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों ने शहर को हिला कर रख दिया था तो वहीं अब काठमांडू की सड़कें धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की थी. इन प्रदर्शनों के बाद अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. कार्की को लेकर लोगों में काफी आशा की भावना बढ़ी है.       

सुशीला कार्की को मिल रहे समर्थन
सुशीला कार्की को लेकर काठमांडू के निवासी विजय कुमार थापा ने कहा,' Gen Z अब राजनीतिक दलों में नए युवा चेहरे हैं. उन्हें शामिल करना और उनका विश्वास जीतना महत्वपूर्ण होगा ताकि देश को गहरी संकट में जाने से बचाया जा सके.'  एक अन्य निवासी ने सुशीला कार्की के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा,' सुशीला कार्की बेहदअच्छी हैं. वह पहले जज थीं और मुझे विश्वास है कि वह अच्छे नियम-विनियम लाएंगी. मुझे उम्मीद है कि उनकी नेतृत्व में नेपाल एक नई पीढ़ी की ओर बढ़ेगा.'  

ये भी पढ़ें- 'आपके योगदान ने देश के भविष्य को बदला...', नेपाली युवाओं के हीरो बालेन शाह का Gen Z को भावुक संदेश  

Add Zee News as a Preferred Source

सुशीला कार्की की योजनाएं 
सुशीला कार्की ने अपने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही अपने सलाहकारों और Gen Z आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है. वह एक छोटी और सुधार-उन्मुख कैबिनेट बनाने की योजना बना रही हैं, जिसमें अधिकतम 15 मंत्री होंगे. यह कदम नागरिक समाज और Gen Z के नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन की मांगों के अनुरूप है.  

ये भी पढ़ें- Dallas Murder: भारतीय नागरिक का सिर धड़ से अलग करने वाले आरोपी के खिलाफ जांच शुरू, जल्द ICE करेगी डिपोर्ट  

सुशीला कार्की बनीं नई आशा की किरण
सुशीला कार्की की नियुक्ति को प्रदर्शनकारियों खासतौर पर Gen Z से काफी समर्थन मिला है. उन्हें उनकी ईमानदारी और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, जो उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है. उनकी नियुक्ति के बाद लोगों में एक नई आशा की किरण जगी है कि नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक सुधार हो सकते हैं. अबह आगे देखना होगा कि सुशीला कार्की अपने वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती हैं और नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी क्या भूमिका होगी. उनकी नियुक्ति से नेपाल के लोगों में नई उम्मीद की किरण जगी है.    

FAQ 

कौन हैं सुशीला कार्की? 
सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें हाल ही में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. 

सुशीला कार्की की योजनाएं क्या हैं? 
वह एक छोटी और सुधार-उन्मुख कैबिनेट बनाने की योजना बना रही हैं, जिसमें अधिकतम 15 मंत्री होंगे. यह कदम नागरिक समाज और Gen Z के नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन की मांगों के अनुरूप है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Nepal

Trending news

गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
breaking news
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
;