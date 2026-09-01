गवर्नर का 'हिजाब प्रेम', न्यूयॉर्क में जनता बेचैन; 9/11 की बरसी से पहले मचा बवाल, लोग बोले- तीसरी दुनिया के आगे टेके घुटने

NewYork Governor: न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल हाल ही में इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुए कार्यक्रम में हिजाब पहने नजर आईं, जिसके बाद उनका जमकर विरोध होने लगा. मीडिया और राजनीति से जुड़े दक्षिणपंथी लोगों ने गवर्नर पर खुद को अधीन करने और 'तीसरी दुनिया के आगे झुकने' का आरोप लगाया.
हफपोस्ट के मुताबिक, पिछले साल भी होचुल को ऐसी ही आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब सीनेटर टेड क्रूज ने एक मुस्लिम पुलिस अफसर के अंतिम संस्कार में हेडस्कार्फ पहनने पर उनका मजाक उड़ाया था. उन्होंने जवाब दिया था कि वह 'दुखी परिवार की आस्था' का सम्मान कर रही थीं, जैसा कि नेता और कोई भी सभ्य व्यक्ति करता.
गवर्नर पर फिर से हो रहे हमलों के बारे में 'HuffPost' के सवालों का गवर्नर के ऑफिस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन अपने ही देश में कैथी का विरोध शुरू हो गया है. राइट-विंग इन्फ्लुएंसर मैट वैन स्वोल ने 11 सितंबर, 2001 को ट्विन टावर्स पर हुए हमले की एक तस्वीर के साथ लिखा, 'न्यूयॉर्क भूल गया.'
"Feminist icon" NY Governor Hochul just put on a hijab for Muslim men pic.twitter.com/D1RfqBqnf1
— End Wokeness (@EndWokeness) August 30, 2026
यह नाराजगी कांग्रेस तक भी पहुंच गई. टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने इसे किसी तरह पाखंड के तौर पर पेश करने की कोशिश की.
न्यूयॉर्क यंग रिपब्लिकन क्लब ने कहा, 'कैथी होचुल हमेशा की तरह व्यवहार कर रही हैं. NYC के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 'थर्ड वर्ल्ड' के आगे झुक रही हैं. जिस मस्जिद में वह भाषण दे रही हैं, उसे लगभग पूरी तरह से कुवैत ने फंड किया है. विदेशी देश हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं और हमारी गवर्नर उन्हें ऐसा करने देने में खुश हैं'. यहां तक कि पूर्व रियलिटी स्टार स्पेंसर प्रैट ने भी मजाकिया अंदाज में कहा- 'फेमिनिस्ट आइकॉन, कैथी होचुल कमाल कर दिया, क्वीन!'
'एंड वोकनेस' (End Wokeness) अकाउंट से रविवार को X पर पोस्ट किए गए वीडियो क्लिप में होचुल ने कहा, 'मैं महामहिम मिस्टर अल्बानई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे परिवार का हिस्सा महसूस कराया. साथ ही हमारे इमाम और इस संगठन के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद.' एंड वोकनेस' ने पोस्ट में लिखा, 'फेमिनिस्ट आइकन' न्यूयॉर्क की गवर्नर होचुल ने मुस्लिम पुरुषों के लिए हिजाब पहना.'
Democrats: "Sexist Republicans are turning America into the Handmaid's Tale!"
Also Democrats: pic.twitter.com/7lWhOtvXFN
— Brandon Gill (@realBrandonGill) August 30, 2026
कंजर्वेटिव कमेंटेटर ग्राहम एलन ने रविवार को X पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, '9/11 की 25वीं बरसी में बस बारह दिन बचे हैं और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल हिजाब पहने हुए हैं। उन पर शर्म आती है.' फॉक्स न्यूज की होस्ट राइली गेन्स ने रविवार को X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'खुद को फेमिनिस्ट बताने वाली एक महिला मुस्लिम पुरुषों को नाराज न करने या उन्हें उत्तेजित न करने के लिए अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है. वाह, क्या विडंबना है.'