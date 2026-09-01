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गवर्नर का 'हिजाब प्रेम', न्यूयॉर्क में जनता बेचैन; 9/11 की बरसी से पहले मचा बवाल, लोग बोले- तीसरी दुनिया के आगे टेके घुटने

Kathy Hochul Hijab: न्यूयॉर्क की गवर्नर एक समारोह में हिजाब पहने नजर आईं, जिसके बाद उनका जमकर विरोध हो रहा है. आलोचकों ने यहां तक आरोप लगाया कि वह तीसरी दुनिया के आगे झुक गई हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:32 AM IST
गवर्नर का 'हिजाब प्रेम', न्यूयॉर्क में जनता बेचैन; 9/11 की बरसी से पहले मचा बवाल, लोग बोले- तीसरी दुनिया के आगे टेके घुटने

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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