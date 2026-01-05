एक शब्द और फोटो से दुनिया में हड़कंप, अब किस देश पर हमला बोलने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के करीबी की पत्नी ने ट्वीट में कर दिया ऐलान

अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया. उसके बाद अब पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर खूब सारी अटकलें लगाई जा रही हैं. इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले अधिकारी स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद हंगामा मचा है. अब दुनिया की नजर इस नई विवादित पोस्ट पर टिक गई है है.

SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3 — Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026

केटी मिलर का वायरल पोस्ट, दुनिया सन्न

ट्रंप प्रशासन के करीबी स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने 4 जनवरी 2026 को X पर एक तस्वीर पोस्ट किया. इसमें ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे (स्टार्स एंड स्ट्राइप्स) के रंगों में रंगा हुआ था, और ऊपर सिर्फ एक शब्द कैप्‍शन में लिखा था SOON. ये पोस्ट अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन के ठीक बाद आई थी. जब निकोलस मादुरो को पकड़ कर अमेरिका लाया जा रहा था. डेनमार्क के अमेरिकी राजदूत जेस्पर मोलर सोरेंसन ने इस पोस्ट के बाद फटकार लगाते हुए पोस्ट को रीपोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "अमेरिका और डेनमार्क के बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं. हमें साथ काम करना चाहिए. अमेरिका की सुरक्षा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की भी सुरक्षा है." इसके साथ ही जोड़ा कि ग्रीनलैंड पहले से NATO का हिस्सा है. हम आर्कटिक में सुरक्षा के लिए साथ काम करते हैं."

Wife of White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller Posts Image of Greenland Decked in US Flag with ‘SOON’ Caption Katie Miller’s post sparked concern from Denmark. Jesper Moller Sorensen, the Danish ambassador to the US, emphasised that his country expects “full respect”… pic.twitter.com/WSqpCNn4DX — RT_India (@RT_India_news) January 4, 2026

डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने जताया विरोध

ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने और सख्ती दिखाते हुए कहा, "केटी मिलर की शेयर की गई इमेज से कुछ नहीं बदलता. हमारा देश बिकाऊ नहीं है, और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता." आगे उन्होंने कहा कि ये इमेज अपमानजनक है. देशों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर टिके होते हैं, न कि ऐसे सिंबॉलिक जेस्चर पर जो हमारे स्टेटस और अधिकारों को नजरअंदाज करें."

ट्रंप की पुरानी नजर और सोशल मीडिया की गूंज

ट्रंप ने दो हफ्ते पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने वेनेजुएला इनवेजन के बाद कहा, "ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते, अगर वो किसी चीज को गंभीर कहते हैं तो मतलब रखते हैं." ग्रीनलैंड के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ओरला जोएलसन ने याद दिलाया कि ठीक एक साल पहले (7 जनवरी 2025) ट्रंप जूनियर और चार्ली किर्क ग्रीनलैंड की 'रेकी' पर गए थे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओवेन जोन्स ने यूरोपीय नेताओं पर तंज कसा, "डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ग्रीनलैंड को हड़प लेंगे. और यूरोपीय लीडर बस 'स्थिति की निगरानी' करेंगे. अब लोग केटी मिलर की लिखी बात 'जल्द' का मतलब का कई मतलब निकाल रह हैं.