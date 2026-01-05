Advertisement
trendingNow13064020
Hindi Newsदुनियाएक शब्द और फोटो से दुनिया में हड़कंप, अब किस देश पर हमला बोलने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के करीबी की पत्नी ने ट्वीट में कर दिया ऐलान

एक शब्द और फोटो से दुनिया में हड़कंप, अब किस देश पर हमला बोलने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के करीबी की पत्नी ने ट्वीट में कर दिया ऐलान

ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने X पर ग्रीनलैंड का मैप अमेरिकी झंडे से ढककर 'SOON' कैप्शन दिया है. ये पोस्ट वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन के बाद आई है. जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब अमेरिका किस देश पर हमला करने जा रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 05, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक शब्द और फोटो से दुनिया में हड़कंप, अब किस देश पर हमला बोलने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के करीबी की पत्नी ने ट्वीट में कर दिया ऐलान

अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया. उसके बाद अब पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर खूब सारी अटकलें लगाई जा रही हैं. इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले अधिकारी स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद हंगामा मचा है. अब दुनिया की नजर इस नई विवादित पोस्ट पर टिक गई है है. 

केटी मिलर का वायरल पोस्ट, दुनिया सन्न
ट्रंप प्रशासन के करीबी स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने 4 जनवरी 2026 को X पर एक तस्वीर पोस्ट किया. इसमें ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे (स्टार्स एंड स्ट्राइप्स) के रंगों में रंगा हुआ था, और ऊपर सिर्फ एक शब्द कैप्‍शन में लिखा था SOON. ये पोस्ट अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन के ठीक बाद आई थी. जब निकोलस मादुरो को पकड़ कर अमेरिका लाया जा रहा था. डेनमार्क के अमेरिकी राजदूत जेस्पर मोलर सोरेंसन ने इस पोस्ट के बाद फटकार लगाते हुए पोस्ट को रीपोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "अमेरिका और डेनमार्क के बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं. हमें साथ काम करना चाहिए. अमेरिका की सुरक्षा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की भी सुरक्षा है." इसके साथ ही जोड़ा कि ग्रीनलैंड पहले से NATO का हिस्सा है. हम आर्कटिक में सुरक्षा के लिए साथ काम करते हैं."

डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने जताया विरोध
ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने और सख्ती दिखाते हुए  कहा, "केटी मिलर की शेयर की गई इमेज से कुछ नहीं बदलता.  हमारा देश बिकाऊ नहीं है, और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता." आगे उन्होंने कहा कि ये इमेज अपमानजनक है. देशों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर टिके होते हैं, न कि ऐसे सिंबॉलिक जेस्चर पर जो हमारे स्टेटस और अधिकारों को नजरअंदाज करें."

ट्रंप की पुरानी नजर और सोशल मीडिया की गूंज
ट्रंप ने दो हफ्ते पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने वेनेजुएला इनवेजन के बाद कहा, "ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते, अगर वो किसी चीज को गंभीर कहते हैं तो मतलब रखते हैं." ग्रीनलैंड के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ओरला जोएलसन ने याद दिलाया कि ठीक एक साल पहले (7 जनवरी 2025) ट्रंप जूनियर और चार्ली किर्क ग्रीनलैंड की 'रेकी' पर गए थे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओवेन जोन्स ने यूरोपीय नेताओं पर तंज कसा, "डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ग्रीनलैंड को हड़प लेंगे. और यूरोपीय लीडर बस 'स्थिति की निगरानी' करेंगे. अब लोग केटी मिलर की लिखी बात 'जल्द' का मतलब का कई मतलब निकाल रह हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Katie Miller

Trending news

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब