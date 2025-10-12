Advertisement
जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी की तस्वीरें वायरल, यॉट पर किस करते आए नजर; सोशल मीडिया पर ट्रोल

Justin Trudeau News: शनिवार को डेली मेल द्वारा साझा की गई कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इन तस्वीरों में 40 वर्षीय हॉलीवुड सिंगर को एक काले रंग के वन-पीस स्विमसूट में कैरेबियन की एक कैरेवेल के डेक पर देखा गया, जहां वे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ रोमांस करती हुईं दिखाई दे रही थीं.

Oct 12, 2025
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेली मेल द्वारा कैलिफोर्निया के सांता बारबरा तट पर केटी पेरी के 24 मीटर के यॉट कारवेल पर शर्टलेस ट्रूडो और केटी पेरी के साथ रोमांच करते हुए दिखाई दिए. इस दौरान जस्टिन ट्रूडो बिना शर्ट के थे और वो केटी पेरी को किस करते हुए नजर आए. इस फोटो को ज़ूम-इन करके लोगों सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद ट्रूडो को सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रूडो पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या उन्होंने उसी तरह से कनाडा को छोड़ दिया है जैसे उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है?

शनिवार को डेली मेल द्वारा साझा की गई कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इन तस्वीरों में 40 वर्षीय हॉलीवुड सिंगर को एक काले रंग के वन-पीस स्विमसूट में कैरेबियन की एक कैरेवेल के डेक पर देखा गया, जहां वे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ रोमांस करती हुईं दिखाई दे रही थीं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शर्टलेस ट्रूडो (53) केवल जींस पहने नजर आ रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक और तस्वीर में ट्रूडो, पॉप सिंगर को गले लगाते दिख रहे हैं. तीसरी तस्वीर में, सिंगर को ट्रूडो को कसकर हग करते हुए और ट्रूडो को उनके गाल पर किस करते हुए कैद किया गया है. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, दोनों के बीच रिश्ते को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. जी न्यूज इन तस्वीरों की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
ट्रूडो अब ज्यादातर समय अमेरिका में बिताते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि वह महीनों से केटी पेरी को डेट कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'जस्टिन ट्रूडो किस तरह के इंसान हैं? वह अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं. उस देश को छोड़ दो जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया. बेशर्म.' एक अन्य यूजर ने लिखा,'जस्टिन ट्रूडो और केटी पेरी. एक ने अंतरिक्ष यात्री होने का नाटक किया. एक ने प्रधानमंत्री होने का नाटक किया.' यह कटाक्ष केटी पेरी के ब्लर ओरिजिन पर अंतरिक्ष यात्रा पर था. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'उन सभी को जो लिबरल्स को वोट दिया, अब कैसा लग रहा है? उन्हें कनाडा की बिल्कुल परवाह नहीं है.'
 
इस साल की शुरुआत से पॉलिटिक्स से दूर हैं ट्रूडो
ट्रूडो ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद इस्तीफा दे दिया था और तब से वह राजनीति से दूर हैं. 2023 में ट्रूडो ने अपनी पत्नी सोफी से शादी के 18 साल बाद डायवोर्स दे दिया था. ट्रूडो के 2 बेटे जेवियर 18 साल और हैड्रियन 11 साल और एक बेटी एला ग्रेस 16 साल की हैं. 53 वर्षीय ट्रूडो और 40 वर्षीय केटी पेरी को इससे पहले जुलाई में मॉन्ट्रियल में एक साथ देखा गया था जब वे ले वायलन रेस्तरां में एक निजी डिनर कर रहे थे. केटी पेरी की पांच साल की बेटी, डेजी डव ब्लूम, पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन स्टार ऑरलैंडो ब्लूम के साथ है. वह 2010 से 2012 तक कॉमेडियन रसेल ब्रांड से शादीशुदा थीं.

