Kazakhstan: फ्यूल की कीमतों ने लगाई आग! गिर गई सरकार, आपातकाल लागू

नई दिल्ली: कजाकिस्तान (Kazakhstan) की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों एलपीजी और गैसोलीन की कीमतों में इजाफा किया जिसके बाद देशभर इसका विरोध शुरू हो गया. बवाल इस कदर बढ़ा कि कई जगहों पर पुलिस ने भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया.

सीएनएन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई है. वहीं हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है. वहीं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने देश की वित्तीय राजधानी अल्माटी और मंगिस्टाऊ क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई शहरों में जनता और सेना के बीच में भी बड़ा विरोध देखा गया. इस देशव्यापी बवाल से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें कजाकिस्तान की जनता को सेना और पुलिस की गाड़ियों को रोकने के साथ उनमें आग लगाते हुई देखी जा सकती है.

How #FuelPricesHike turned into #burning police cars in #Kazakhstan#Kazakhstan 's president imposed states of #emergency in the largest city #Almaty and an oil-rich western region #Wednesday after unprecedented #protests.#Fire #Blast #Kazachstan pic.twitter.com/6FxJrasemd

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 5, 2022