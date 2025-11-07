अब्राहम समझौते से जुड़ने जा रहा एक और मुस्लिम मुल्क, इजरायल से बढ़ेगी करीबी; आज खुश तो बहुत होंगे ट्रंप

Abraham Accords: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 नवंबर को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कजाकिस्तान भी इजरायल के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) में शामिल होगा. उन्होंने खुद के ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए यह बात कही है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट तोकायेव से बात की. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ और देशों के भी इस समझौते में शामिल होने की उम्मीद जाहिर की है.

ट्रंप ने क्या लिखा?

अमेरिकी राष्ट्रपित ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा,'मैंने अभी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त टोकाएव के बीच एक शानदार बातचीत की. कजाकिस्तान, मेरे दूसरे कार्यकाल का पहला देश है जो अब्राहम समझौते (Abraham Accords) से जुड़ रहा है और यह कई और देशों की शुरुआत भर है. यह दुनिया भर में पुल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

'धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं'

ट्रंप ने आगे लिखा,'आज कई देश शांति और समृद्धि को अपनाने के लिए इन समझौतों की तरफ बढ़ रहे हैं. हम जल्द ही इसे औपचारिक शक्ल देने के लिए एक दस्तखत का ऐलान करेंगे और कई अन्य देश भी इस मजबूती के समूह का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं. यह राष्ट्रों को स्थिरता और विकास के लिए इकट्ठा करने की दिशा में वास्तविक प्रगति है. सच्चे नतीजों के साथ सच्ची कोशिशें. धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं.'

अब्राहम समझौता और ट्रंप

अब्राहम समझौते को लेकर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पिछले कई महीनों से इशारा दे रहे थे कि इसमें विस्तार हो सकता है. हाल ही में फ्लोरिडा में एक व्यावसायिक मंच पर विटकॉफ ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि वह इसके ऐलान के लिए वाशिंगटन लौटेंगे. ट्रंप चाहते हैं कि उनके पिछले कार्यकाल का अब्राहम समझौता दूसरे कार्यकाल में भी चर्चा का विषय बना रहे.

सऊदी अरब पर सभी की नजरें

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान और उज्बेकिस्तान भी इस समझौते में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों के आपस में गहरे रिश्ते हैं. अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इस समझौते में शामिल हो और सभी की निगाहें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर को व्हाइट हाउस यात्रा पर टिकी हैं.

क्या है अब्राहम समझौता (Abraham Accords)?

अब्राहम समझौता ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान पहली बार चर्चा में आया था. इसकी पहली बार चर्चा तब हुई तब हुई थी जब 2020 में इजरायल के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन के बीच शांति समझौता हुआ था. इसकी मध्यस्थता अमेरिका यानी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी.

क्या है अब्राहम समझौते का मकसद?

अब्राहम समझौते का मकसद था कि इजरायल और अरब देशों के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव को खत्म किया जाए और राजनयिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधों को सामान्य बनाया जाए. 15 सितंबर 2020 को पहली बार किसी खाड़ी देश (UAE) ने इजरायल को मान्यता दी थी और औपचारिक संबंधों की शुरुआत की थी. इस समझौते के बाद सूडान, मोरक्का और कोसोवो जैसे अरब देश भी इस समझौते में शामिल हुए.

अब्राहम समझौते की आलोचना

इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव के खात्मा विवादों के घेरे में भी रहा. खासकर वो देश जो फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं. फिलिस्तीनी नेतृत्व ने इस समझौते की सख्त आलोचना की. इसे 'धोखा' करार दिया क्योंकि इजरायल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है. ईरान और तुर्की जैसे देशों ने इसे साजिश करार दिया था.

अब्राहम समझौते के नाम की कहानी

इस समझौते के नाम अब्राहम के पीछे भी बेहद दिलचस्प बात है. दरअसल अब्राहम या इब्राहीम तीनों धर्म (इस्लाम, यहूंदी और ईसाई) के साझा पैगम्बर माने जाते हैं. इस नाम का मकसद 'धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव' का प्रतीक बनाना था.