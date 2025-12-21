Advertisement
trendingNow13048278
Hindi Newsदुनियाएक्सप्लेनर: कवि काजी नजरुल इस्लाम और उस्मान हादी की विचारधारा अलग तो कब्र साथ क्यों?

एक्सप्लेनर: कवि काजी नजरुल इस्लाम और उस्मान हादी की विचारधारा अलग तो कब्र साथ क्यों?

Osman Hadi: हादी को नजरूल इस्लाम के बगल में दफना दिया गया है लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है. एक पक्ष कहता है कि हादी ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए वे शहीद हैं. दूसरा पक्ष मानता है कि नजरूल सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे जबकि हादी पर उग्र राजनीति और पहचान आधारित नफरत को बढ़ावा देने के आरोप हैं तो उन्हें क्यों राष्ट्रकवि के बगल में दफनाया गया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Sharif Osman Hadi: बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफन किए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यूनुस सरकार के इस फैसले को बांग्लादेश का एक बड़ा तबका संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष विरासत का अपमान बता रहा है. सवाल उठ रहा है कि जिन दो व्यक्तियों की विचारधाराएं एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं उनकी कब्रें साथ क्यों बनाई गईं? आइए समझते है पूरा मसला...

जानें क्या है विवाद ?

हाल के महीनों में बांग्लादेश में इस्लामी छात्र संगठनों और कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ा है. इन्हीं समूहों ने उस्मान हादी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी. हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें काजी नजरुल इस्लाम के पास दफन करने की मांग की जिसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने स्वीकार कर लिया. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जून 2025 में कानून संशोधन के जरिए शेख मुजीबुर्रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा हटाया गया था. सरकार के दस्तावेजों में उन्हें अब केवल दिवंगत राजनेता कहा जा रहा है लेकिन फिर भी यूनुस सरकार के हादी को ये सम्माम दे दिया जिसके कारण अब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए कौन है काजी नजरुल इस्लाम ?

काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का विद्रोही कवि कहा जाता है लेकिन उनका विद्रोह किसी एक धर्म या समुदाय के समर्थन में नहीं था. उन्होंने अन्याय, साम्प्रदायिकता और कट्टरता के खिलाफ लिखा था. उनकी रचनाओं में इस्लामी गजलों के साथ-साथ हिंदू भजन भी समान रूप से मिलते हैं. नजरुल हिंदू-मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे और दोनों को एक ही डाली के दो फूल मानते थे.

क्या थी उस्मान हादी की विचारधारा?

इसके उलट, शरीफ उस्मान हादी की पहचान एक कट्टर इस्लामी राष्ट्रवाद से जुड़ी रही. वह बांग्लादेश को एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे. अवामी लीग सरकार के दौर की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के वे मुखर विरोधी थे. उनकी राजनीति का आधार कट्टरपंथी छात्र आंदोलनों से जुड़ा रहा था.

अब समझिए क्यों हो रहा है विरोध?

धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वालों का कहना है कि हादी जैसे नेता को नजरुल इस्लाम के पास दफन करना उनकी उदार और समावेशी विरासत का अपमान है. नजरुल ने जीवन भर जिस कट्टरता का विरोध किया उसी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को उनके बगल में जगह देना पूरी तरह से गलत है. आलोचकों के मुताबिक, यह फैसला बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ का संकेत है. उनका कहना है कि कट्टरपंथी समूह इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि प्रशासन, पुलिस और यहां तक कि सेना भी उनके दबाव के आगे असहाय नजर आती है. हत्या, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बावजूद इन समूहों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही.

ये भी पढ़ें: भारत विरोधी नेता हादी के सपने को पूरा करना चाहते हैं यूनुस, बोले- हर बांग्लादेशी के कानों में गूंजती रहेगी आपकी आवाज

धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वालों का कहना है कि काजी नजरुल इस्लाम और उस्मान हादी की विचारधाराओं के बीच गहरा वैचारिक अंतर था. इसके बावजूद दोनों की कब्रों का साथ होना केवल एक अंतिम संस्कार का फैसला नहीं बल्कि बांग्लादेश की बदलती राजनीति, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है. यही वजह है कि देश की बड़ी सेकुलर आबादी इसे राष्ट्रकवि की विरासत के अपमान और कट्टर होते बांग्लादेश के रूप में देख रही है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Sharif Usman Hadi

Trending news

Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी