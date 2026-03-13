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इराक में क्रैश हुए अमेरिकी सैन्य विमान के सभी क्रू मेंबर्स की हुई मौत, सेना ने की पुष्टि

US KC 135 Crash: अमेरिकी वायुसेना का ईंधन भरने वाला KC- 135 स्ट्रैटोटैंकर विमान इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. वहीं अब अमेरिकी सेना ने बताया कि इस दुर्घटना में सभी 6 चालत दल के सदस्यों की मौत हो चुकी है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 13, 2026, 08:43 PM IST
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इराक में क्रैश हुए अमेरिकी सैन्य विमान के सभी क्रू मेंबर्स की हुई मौत, सेना ने की पुष्टि

US Air Force Tanker Crash: अमेरिकी सेना ने बताया कि पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य विमा KC- 135 स्ट्रैटोटैंकर में सवार सभी 6 चालक दल के सदस्यों की मौत की पुष्टि हो गई है. अधिकारियों ने शुरू में 4 मौतों की पुष्टि की थी, जबकि बचाव दल शेष कर्मियों की तलाश कर रहे थे.  

पहले 4 की मौत की हुई थी पुष्टि 

मिडिल ईस्ट की निगरानी करने वाली अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इराक में 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी थी, जिनमें से एक सुरक्षित रूप से उतर गया था. वहीं दूसरा विमान क्रैश हो गया था. यह विमान KC- 135 स्ट्रैटोटैंकर  था. दुर्घटना में पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई और 2 लोगों के मलबे में फंसे होने की बात कही गई. उन्हें निकालने के लिए मशक्कत की जा रही थी.  

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दुर्घटना का कारण 

KC-135 रीफ्यूलिंग विमान के क्रैश होने की खबर ने US को हिलाकर रख दिया है क्योंकि इसे काफी सुरक्षित माना जाता था. दुर्घटना को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह किसी फ्रेंडली फायर या दुश्मन की गोलीबारी के चलते नहीं हुआ है. वहीं मृतक सैन्यकर्मियों की पहचान को फिलहाल उजागर नहीं किया गया है.  

ये भी पढ़ें- होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा देकर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा    

अमेरिकी सेना पर उठे सवाल 

घटना को लेकर ब्लैक बॉक्स की तलाशी की जा रही है. KC-135 रीफ्यूलिंग विमान के क्रैश होने की खबर ने अमेरिकी एयरफोर्स के पुराने हो रहे विमानों के बेड़े पर नई बहस छेड़ दी है. सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों एक रूटीन मिशन पर निकला जहाज अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जांच पूरी होने तक अमेरिकी उड़ानों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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US KC 135 Crash

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