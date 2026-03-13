जंग के बीच बड़ा हादसा: इराक में गिरा अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान, रेस्क्यू जारी

Advertisement
Hindi Newsदुनियाजंग के बीच बड़ा हादसा: इराक में गिरा अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान, रेस्क्यू जारी

US Air Force Tanker Crash: इराक में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी वायुसेना का बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार घटना में दो विमान शामिल थे. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:31 AM IST
US KC 135 Crash: इराक के ऊपर चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी वायुसेना का एक ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई. जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर था जो हवाई मिशनों को ईंधन आपूर्ति कर रहा था.

सेंटकॉम की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस घटना में दो विमान शामिल थे. इनमें से एक विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा. फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. अमेरिकी केंद्रीय कमान ने स्पष्ट किया कि यह घटना न तो दुश्मन की गोलीबारी के कारण हुई और न ही किसी गोलीबारी का परिणाम है. सेंटकॉम ने X पर पोस्ट कर कहा कि हादसे के पीछे अन्य कारणों की जांच की जा रही है.

बचाव और राहत अभियान जारी

अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. सेंटकॉम ने कहा कि जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होगी और जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. साथ ही सैन्य कर्मियों के परिवारों को भी समय पर जानकारी दी जाएगी.

ईरान को लेकर ट्रंप का बयान

इसी बीच व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़ी मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिकी सेना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. ट्रंप ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में अमेरिकी सेना के पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया था जिसका असर आज दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि मजबूत सैन्य क्षमता अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद जरूरी है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Iran-US WarDonald Trump

