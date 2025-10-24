Israel-Saudi Arabia: 'करते रहो ऊंट की सवारी...', बयान पर इजरायली मंत्री की हो गई थू-थू, फिर मांगनी पड़ गई माफी

Saudi-Israel Relationship: सऊदी अरब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने माफी मांगी है. सऊदी अरब के खिलाफ दिए गए उनके बयान पर काफी हंगामा हुआ था. बेजलेल ने अपने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

बेजलेल ने इससे पहले अपने बयान में कहा था कि सऊदी अरब ऊंट की सवारी करते रह सकता है, अगर वह इजरायल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए नए फिलिस्तीनी देश की मांग करता है.

क्या था इजरायली मंत्री का बयान

बेजलेल ने इजरायल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'अगर सऊदी अरब हमसे फिलिस्तीन देश के एवज में अच्छे रिश्ते चाहता है तो बिल्कुल नहीं शुक्रिया.'

उन्होंने कहा, 'सऊदी अरब के रेगिस्तान में रेत पर ऊंटों की सवारी करते रहो. हम सचमुच विकास करते रहेंगे - एक इकोनॉमी, एक सोसाइटी, एक देश और उन सभी महान और अद्भुत चीजों के साथ जिन्हें हम करना जानते हैं.'

इजरायल की यह टिप्पणी मिडिल ईस्ट के नेताओं के दिल में चुभ गई और तुरंत उन्होंने इसकी निंदा शुरू कर दी. इसके बाद एक्स पर जारी वीडियो में बेजलेल ने कहा कि उनको अपने पिछले बयान पर खेद है. उन्होंने कहा, 'मैंने जो सऊदी पर बयान दिया था वह दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे किसी को भी ठेस लगी हो तो मुझे खेद है. '

'हमें नाराज करना बंद करें'

हालांकि उन्होंने आपसी सम्मान की बात कहते हुए सऊदी अरब से कहा कि वह इजरायली लोगों को नाराज करना बंद करे.

बेजलेल ने आगे कहा, 'जैसे मेरा सऊदी अरब को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, वैसे ही मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूं कि वे हमें नाराज न करें. जो कोई भी यहूदिया और सामरिया में हमारी मातृभूमि के क्षेत्रों के साथ हमारे गहरे संबंध को नकारता है, वह हमें अपमानित करता है.'

बेस्ट बैंक की एक बस्ती में रहने वाले स्मोट्रिच, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने में मिलाने के प्रबल समर्थक हैं, जिन पर 1967 से इजरायल का कंट्रोल है.

इजरायली विपक्ष ने की आलोचना

सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि बेजलेल की आलोचना इजरायल के विपक्षी नेताओं ने भी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि बेजलेल का यह बयान इजरायल की कूटनीतिक रवैये को नुकसान पहुंचाता है.

विपक्षी नेता यायर लापिड ने एक्स पर अरबी में लिखा, 'सऊदी अरब और मध्य पूर्व के हमारे दोस्तों के लिए, स्मोट्रिच इजरायल राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. बाद में उन्होंने उनसे माफी मांगने को कहा.