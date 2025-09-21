ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद आज फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देगा ब्रिटेन, हमास के लिए क्यों है यह बुरी खबर?

Britain-Palestine Relations: ब्रिटेन आज औपचारिक रूप से एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकता है. जानकारी के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आज घोषणा कर सकते है कि ब्रिटेन औपचारिक रूप से एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहा है. ब्रिटेन के कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह निर्णय एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव का प्रतीक है जिसका इजराइल पहले ही कड़ा विरोध कर चुका है. ब्रिटेन लंबे समय से इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन गाजा में इजराइल के युद्ध के बढ़ने के साथ ही उसकी स्थिति बदल गई है. हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद शुरू किए गए इस हमले में भारी तबाही हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र ने अकाल की चेतावनी दी है.

गाजा में बिगड़ते मानवीय संकट का ब्रिटेन ने दिया हवाला

रिपोर्टों के अनुसार, स्टार्मर ने जुलाई में पहली बार इस बदलाव का संकेत दिया था. उस समय उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले हमास के साथ युद्धविराम की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता है तो ब्रिटेन फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे देगा. उन्होंने तर्क दिया कि मान्यता उचित शांति प्रक्रिया में योगदान देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अब डाउनिंग स्ट्रीट के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में बिगड़ते मानवीय संकट ने मान्यता की मांग को जरुरी बना दिया है. इस घोषणा के बाद सोमवार को विदेश सचिव यवेट कूपर और उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी संयुक्त राष्ट्र में एक औपचारिक प्रस्तुति देंगे ब्रिटेन का यह कदम ऐसे समय में आया है जब फ्रांस सहित लगभग दस अन्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं.

नेतन्याहू ने ब्रिटेन के फैसले की निंदा की

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम की निंदा की है और स्टार्मर पर आतंकवाद को पुरस्कृत करने और जिहादी विचारधारा को खुश करने का आरोप लगाया है. स्टारमर ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि मान्यता देना हमास को रियायत देने के बराबर है. उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसका फिलिस्तीन के भविष्य के शासन में कोई हाथ नहीं हो सकता. 7 अक्टूबर को जो हुआ वह होलोकॉस्ट के बाद का सबसे बुरा हमला था. इजराइल में हमारा एक बड़ा परिवार है. मैं इजराइल पर पड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझता हूं, इसलिए मैं हमास के संबंध में अपनी स्थिति अच्छी तरह जानता हूं. हमास निश्चित रूप से दो-राज्य समाधान नहीं चाहता, वे शांति नहीं चाहते, वे युद्धविराम नहीं चाहते. मैं हमास के बारे में बहुत स्पष्ट हूं. रिपोर्टों में कहा गया था कि सरकार ने डोनाल्ड ट्रम्प की राजकीय यात्रा के बाद तक निर्णय को स्थगित कर दिया था, लेकिन स्टार्मर ने किसी भी संबंध से इनकार करते हुए कहा कि समय केवल गाजा की स्थिति पर आधारित था. उन्होंने कहा कि मान्यता के प्रश्न पर, मैंने समय के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसका इस राजकीय यात्रा से कोई संबंध नहीं है.