ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने सबके सामने करवाया HIV टेस्ट, ऐसा करने वाले बने पहले प्रधानमंत्री

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इतिहास रचते हुए पहले ऐसे प्रधानमंत्री और G7 नेता बने, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से एचआईवी टेस्ट करवाया. यह टेस्ट नेशनल एचआईवी टेस्टिंग वीक के समर्थन में किया गया, जिसका मकसद लोगों को एचआईवी जांच के प्रति जागरूक करना है. प्रधानमंत्री दफ्तर के आधिकारिक बयान के मुताबिक स्टारमर ने टेरेंस हिगिंस ट्रस्ट की मेंबर और मशहूर सिंगर बेवर्ली नाइट के साथ मिलकर घर पर किया जाने वाला रैपिड एचआईवी टेस्ट लिया. यह टेस्ट कुछ ही मिनटों में रिजल्ट देता है और इसे लोग आसानी से घर पर कर सकते हैं.

टेरेंस हिगिंस ट्रस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस पहल की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह कदम एचआईवी टेस्टिंग को सामान्य बनाने और जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा. प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा,'अगर लोग टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें अपनी स्थिति का पता चलेगा. यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों को जल्दी इलाज मिल सकता है. इसके अलावा यह हमें 2030 तक नए एचआईवी वायरस को खत्म करने के टार्गेट को हासिल करने में भी मदद करेगा.'

