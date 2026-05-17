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लेबर पार्टी में छिड़ा सत्ता संघर्ष! PM का पद छोड़ सकते हैं कीर स्टारमर, ब्रिटेन के EU में फिर शामिल होने की अटकलें हुई तेज

European Union: ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, कीर स्टार्मर के इस्तीफे की अटकलों के बीच वेस स्ट्रीटिंंग ने ब्रेक्सिट को बड़ी गलती बताते हुए ब्रिटेन की EU में वापसी की वकालत की है. लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और हालिया विवादों ने ब्रिटिश राजनीति का तापमान फिर बढ़ा दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 02:21 PM IST
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Keir Starmer
Keir Starmer

Keir Starmer Resignation: ब्रिटेन की राजनीति में इस समय बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है. खबरें हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने पद से हटने का फैसला अपनी शर्तों पर लेना चाहते हैं. इसी बीच पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंंग (Wes Streeting) ने खुलकर संकेत दिए हैं कि वह भविष्य में लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए स्टारमर को चुनौती दे सकते हैं. उनके बयान ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को और तेज कर दिया है.

‘ब्रेक्सिट बड़ी गलती थी’: वेस स्ट्रीटिंग

अपने हालिया भाषण में वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि ब्रिटेन को भविष्य में दोबारा यूरोपीय संघ (European Union) में लौटने की दिशा में काम करना चाहिए. उन्होंने 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह को गलती बताया और कहा कि ब्रिटेन का भविष्य यूरोप से जुड़ा हुआ है. स्ट्रीटिंग ने कहा कि हमें यूरोपीय संघ के साथ नए विशेष संबंधों की जरूरत है. एक दिन ब्रिटेन फिर यूरोपीय संघ में वापस लौटेगा. उनके इस बयान ने ब्रिटिश राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या देश फिर से यूरोपीय संघ के करीब जाने की तैयारी कर रहा है.

इस्तीफे की अटकलों के पीछे क्या वजह?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेबर पार्टी के भीतर लगातार बढ़ते दबाव और हालिया राजनीतिक विवादों ने स्टारमर की स्थिति कमजोर कर दी है. स्थानीय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कई नेताओं ने खुलकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्टारमर अब सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ने की रणनीति बना रहे हैं और जल्द ही कोई समयसीमा तय कर सकते हैं.

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जेफरी एपस्टीन विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

लेबर पार्टी की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब पीटर मैंडेलसन के कथित तौर पर जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से करीबी संबंधों को लेकर विवाद सामने आया. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्टारमर को इन संबंधों की जानकारी पहले से थी. इसके बाद विपक्ष और पार्टी के भीतर आलोचना तेज हो गई. हालांकि इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई आपराधिक आरोप सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक नुकसान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है.

क्या बदल सकता है ब्रिटेन का रुख?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है और यूरोप समर्थक धड़ा मजबूत होता है, तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि फिलहाल ब्रिटेन के दोबारा EU में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक संकेतों ने बहस को फिर से जिंदा कर दिया है.

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ब्रेक्सिट के बाद बदला था इतिहास

ब्रिटेन ने 2020 में औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया था. इसके साथ ही 47 साल पुरानी सदस्यता समाप्त हो गई थी. उस समय ब्रेक्सिट को ब्रिटिश संप्रभुता और स्वतंत्र आर्थिक नीति के लिए बड़ा कदम बताया गया था. लेकिन अब बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच EU के साथ रिश्ते मजबूत करने की मांग फिर जोर पकड़ती दिख रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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