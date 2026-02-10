इस्तीफे पे इस्तीफा! क्या ब्रिटेन में गिरने वाली है लेबर पार्टी की सरकार; PM स्टारमर ने खुद दिया जवाब

Mandelson Epstein Controversy: जेफरी एपस्टीन के साथ मैंडेलसन के संबंधों को लेकर हो रहे नए खुलासों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पद छोड़ने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं. कीर ने कहा कि उन्होंने अब तक अपने राजनीतिक जीवन में लड़ी हर लड़ाई जीती है. बता दें, स्कॉटिश लेबर पार्टी के नेता अनस सरवर द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के बीच स्टारमर ने लेबर सांसदों की एक अहम बैठक में ये बात कही.

मैं दबाब में आना वाला नहीं: कीर स्टारमर

संसदीय लेबर पार्टी की इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आलोचनाओं से दबाव में आने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हर कदम पर मेरे आलोचक रहे हैं. कुछ लोग लेबर सरकार को सत्ता में देखना ही नहीं चाहते और न ही उसे सफल होते देखना चाहते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को बदलने के लिए मिले जनादेश से वह पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत से देश को बदलने का अवसर मिला है. मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने या देश को अराजकता की ओर धकेलने के लिए तैयार नहीं हूं. जानकारी के अनुसार, लॉर्ड पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने के फैसले के बाद उठे विवाद के बीच ये बैठक हुई.

स्टारमर ने सांसदों से कहा कि उन्होंने अपने करियर में हर अहम चुनौती को पार किया है. उन्होंने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस में सुधार और लेबर पार्टी को दोबारा चुनाव जीतने लायक बनाने के लिए किए गए संघर्षों का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने कहा था कि मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन हमने भारी बहुमत से चुनाव जीता.

स्टारमर के कम्युनिकेशन चीफ का इस्तीफा

इस बीच, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कम्युनिकेशन डायरेक्टर टिम एलन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ये इस्तीफा प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी के पद छोड़ने के 24 घंटे के भीतर आया है जिससे सरकार के भीतर गहराते संकट और नेतृत्व पर उठते सवाल और तेज हो गए हैं.

बता दें, टिम एलन, जो करीब 5 महीने पहले ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट की टीम में शामिल हुए थे, एक अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक नई टीम के गठन को आसान बनाने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है. एलन ने प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

चीफ ऑफ स्टाफ भी दे चुके है इस्तीफा

इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने भी इस्तीफा दिया था. मैकस्वीनी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 2024 के अंत में पीटर मैंडेलसन को एक अहम पद पर नियुक्त करने के लिए स्टारमर से आग्रह किया था. इन सब चीजों के बीच, मैंडेलसन का नाम जेफरी एपस्टीन के साथ सामने आया है.

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार, पीटर मैंडेलसन और जेफरी एपस्टीन के बीच संबंध काफी गहरे थे. दस्तावेजों में दावा किया गया है कि 2009 में सरकार में रहते हुए मैंडेलसन ने एपस्टीन के साथ गोपनीय और बाजार-संवेदनशील जानकारियां साझा की थीं. इनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को भेजे गए आंतरिक ईमेल और यूरोजोन संकट से जुड़े 500 अरब यूरो के बेलआउट की जानकारी भी शामिल थी. ईमेल रिकॉर्ड्स से यह भी सामने आया है कि मैंडेलसन ने एपस्टीन से एक कंसल्टेंसी फर्म स्थापित करने और क्लाइंट्स जुटाने को लेकर सलाह ली थी. दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि एपस्टीन ने इसके बदले उन्हें हजारों डॉलर का भुगतान किया था.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष और लेबर पार्टी के भीतर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री स्टारमर को उनके और एपस्टीन के संबंधों के बारे में कितनी जानकारी थी. प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैंडेलसन ने अपने संबंधों की वास्तविकता को लेकर उन्हें गुमराह किया था.

सोमवार को अपने स्टाफ को संबोधित करते हुए स्टारमर ने कहा कि उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि राजनीति में जनता का भरोसा कमजोर हुआ है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में माना कि पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति एक गलत फैसला था और उन्होंने पीड़ितों से माफी भी मांगी.