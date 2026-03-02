हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन बेस खुले... कीर स्टारमर ने भी अमेरिका को दिए सैन्य अड्डों का एक्सेस

keir starmer uk policy on iran attack: मिडल ईस्ट में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मचे हाहाकार के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है. स्टारमर ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यूनाइटेड किंगडम ईरान पर किसी भी हमलावर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. जहां एक ओर इजरायल और अमेरिका के तेवर कड़े हैं, ब्रिटेन अब सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और जंग से खुद को दूर रख रहा है

पीएम ने खुलासा किया कि क्षेत्र में लगभग 2 लाख ब्रिटिश नागरिकों और वहां तैनात सैनिकों पर ईरान की मिसाइलों का सीधा खतरा मंडरा रहा है. बहरीन में ब्रिटिश सैनिकों के बाल-बाल बचने की घटना ने लंदन को सुरक्षा रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन स्टारमर ने साफ किया है कि ये केवल रक्षा के लिए है और ब्रिटेन इराक युद्ध जैसी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा. अब सवाल ये उठता है कि क्या शांति और बातचीत का ये रास्ता ईरान को परमाणु हथियारों की दौड़ से रोक पाएगा. आइए, इस खबर में समझते हैं कि ब्रिटेन के इस कूटनीतिक फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है.

बेहद खतरनाक हैं हालात

स्टारमर ने कहा कि बीते 2 दिनों में ईरान ने पूरे क्षेत्र में लगातार हमले किए हैं. कई ऐसे देशों को भी निशाना बनाया गया जिनका इस संघर्ष से सीधा कोई संबंध नहीं था. उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों और होटलों पर भी हमले हुए हैं. इन जगहों पर ब्रिटिश नागरिक ठहरे हुए थे. उन्होंने हालात को बेहद खतरनाक बताया है. उन्होंने कहा कि इस समय पूरे क्षेत्र में करीब दो लाख ब्रिटिश नागरिक मौजूद हैं. इनमें काम करने वाले लोग भी हैं, परिवार भी हैं, छुट्टियां मना रहे लोग भी हैं, रास्ते में फंसे यात्री भी हैं. सभी से कहा गया है कि वे सरकार की सलाह का पालन करें और अपनी फंसे हुए होने की जानकारी दर्ज कराएं.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि क्षेत्र में तैनात ब्रिटेन के सैनिक भी खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि ईरान की कार्रवाई से सैनिक ठिकानों पर सीधा जोखिम बढ़ गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में ईरान ने बहरीन में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है. जिसमें ब्रिटिश जवान बाल- बाल बच गए. उन्होंने साफ कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं. उन्होंने अयातुल्ला अली खामेनेई का जिक्र करते हुए कहा कि नेतृत्व बदलने से ईरान का रवैया नहीं बदलेगा. आम लोगों के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है.

परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़ दे ईरान

स्टारमर ने यह भी दोहराया कि ब्रिटेन हमलावर भूमिका में नहीं आएगा. उनका कहना है कि क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर रास्ता बातचीत है. उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता होना चाहिए जिसमें ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़ दे. इसके बावजूद उन्होंने माना कि ईरान लगातार ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के साझेदार देशों ने रक्षा में मदद मांगी है. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश लड़ाकू विमान पहले से ही सुरक्षा अभियान में लगे हुए हैं. कई हमलों को हवा में ही रोक लिया गया है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि असली खतरे को खत्म करने के लिए मिसाइलों के ठिकानों को नष्ट करना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि इसी कारण अमेरिका ने ब्रिटिश सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति मांगी थी. सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि ये फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लिया गया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इराक युद्ध जैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा. ब्रिटेन न तो पहले हमलों में शामिल था और न आगे किसी हमलावर कार्रवाई में शामिल होगा. ब्रिटेन का कहना है कि उसका लक्ष्य केवल अपने नागरिकों और साझेदार देशों की रक्षा करना है.

