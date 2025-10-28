Advertisement
एक बम धमाका और सब हो गया स्वाहा... केन्या में हुए विमान हादसे में 12 लोगों की मौत, जानें यात्रियों में कहां के लोग थे?

Small plane crashes in the Kenyan: केन्या के तटीय इलाके क्वाले में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 लोगों की मौत हो गई है. ये विमान डायनी से किचवा टेम्बो जा रहा था. स्थानीय अधिकारी और एविएशन अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है. ये हादसा सुबह के वक्त हुआ, जब आसमान साफ था, लेकिन अभी तक साफ कारण पता नहीं चला है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 02:05 PM IST
एक बम धमाका और सब हो गया स्वाहा... केन्या में हुए विमान हादसे में 12 लोगों की मौत, जानें यात्रियों में कहां के लोग थे?

Aircraft crashed In Kenya: केन्या के तटीय इलाके क्वाले में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 लोगों की मौत हो गई है.ये विमान डायनी से किचवा टेम्बो जा रहा था.स्थानीय अधिकारी और एविएशन अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है. ये हादसा सुबह के वक्त हुआ, जब आसमान साफ था, लेकिन अभी तक साफ कारण पता नहीं चला है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक,  अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना डायनी हवाई पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर (24 मील) दूर एक पहाड़ी और जंगली इलाके में हुई. क्वाले काउंटी के आयुक्त स्टीफन ओरिंडे ने  बताया कि दुर्घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है और अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी.

हादसे की पूरी कहानी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये छोटा विमान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5Y-CCA है, डायनी एयरपोर्ट से उड़ा था.ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, जिसमें 12 यात्री सवार थे. विमान क्वाले के त्सिम्बा गोलिनी इलाके में अचानक गिर गया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि जोरदार धमाका सुनाई दिया और धुआं उठने लगा. स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था. केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी (KCAA) ने बयान जारी कर कहा कि सभी 12 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है.

क्या कहते हैं अधिकारी?
केन्या एविएशन अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच के लिए सरकारी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. ये जांच विमान के इंजन फेलियर, मौसम या पायलट की गलती पर फोकस करेगी. क्वाले काउंटी कमिश्नर ने कहा, "हमारे लिए ये बहुत दुखद दिन है. परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी." रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया, लेकिन मलबे में कोई जिंदा नहीं मिला है.

यात्रियों के परिवारों का दर्द
मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक और लोकल बिजनेसमैन थे. एक परिवार ने बताया, "हमारा भाई छुट्टियां मनाने गया था, अब कभी नहीं लौटेगा." आगे की जांच और सबकअभी तक कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटे विमानों में मेंटेनेंस की कमी बड़ी समस्या है.केन्या में पिछले साल भी दो हादसे हुए थे.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Kenya

