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Hindi Newsदुनियाइस गांव में एक कदम भी नहीं रख सकते पुरुष, महिलाओं का चलता है राज; क्यों बैन है मर्दों की एंट्री?

इस गांव में एक कदम भी नहीं रख सकते पुरुष, महिलाओं का चलता है राज; क्यों बैन है मर्दों की एंट्री?

Village Where Males Are Not Allowed: केन्या में एक ऐसा गांव है, जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं. इस गांव में आपको कोई भी पुरुष नहीं मिलेगा. बता दें कि ये महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी हिंसा का शिकार हुई हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 21, 2026, 10:27 AM IST
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इस गांव में एक कदम भी नहीं रख सकते पुरुष, महिलाओं का चलता है राज; क्यों बैन है मर्दों की एंट्री?

Village With Only Women Residents: किसी भी समाज में महिलाएं और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए समान होते हैं यानी एक न होने से गाड़ी का आगे चल पाना मुश्किल होता है. किसी भी सोसाइटी के बैलेंस के लिए दोनों का साथ रहना बेहद आवश्यक होता है क्योंकि महिला और पुरुष मिलकर परिवार और समाज का निर्माण करते हैं. ऐसे में बिना महिला या पुरुष के किसी जगह को विचार करना बेहद मुश्किल है. हालांकि, दुनियाभर में एक ऐसी भी जगह है, जहां केवल महिलाएं रहती हैं. वहां पुरुषों की एंट्री बैन है. 
 

केवल महिलाओं वाला गांव 

नॉर्थ केन्या के सैमबुरु काउंटी में उमोजा नाम का एक गांव है, जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं. इस गांव में आपको एक भी पुरुष नहीं मिलेगा. बता दें कि साल 1990 में लिंग आधारित हिंसा से बचकर भाग निकलने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए उमोजा गांव एक कैंप के तौर पर स्थापित हुआ था. यहां आज हर उम्र की महिलाएं रहती हैं. इन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए गांव में पुरुषों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है.   

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मर्दों की नो एंट्री 

बता दें कि उमोजा में अधिकतर वे महिलाएं और लड़कियां रहती हैं, जो दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, बाल विवाह और खतना (Female Genital Mutilation) से बचकर भागी हैं.

 

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इस गांव को महिलाएं ही चलाती हैं और इसकी देखरेख करती हैं. इसकी स्थापना लगभग 30 साल पहले हुई थी. माना जाता है कि गांव की सभी महिलाएं मसाई समुदाय के संबुरू जनजाति के छोटे हिस्से से आती हैं. 

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पीड़ित महिलाएं 

बता दें कि संबुरू महिलाओं के पास बेहद कम अधिकार होते हैं. उनके पास न तो जमीन और न ही जानवर के अधिकार का हक होता है. यहां कई लड़कियों का छोटी सी उम्र में ही बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ विवाह कर दिया जाता है. इस जनजाति की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा भी बड़े स्तर पर होती है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक में यहां कई ब्रिटिश सैनिकों ने इस जनजाति की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उनके पति ने उन्हें अपनाने के लिए मना कर दिया था. उस दौरान महिलाओं ने तकरीबन 1400 बलात्कार के मामले दर्ज करवाए थे.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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