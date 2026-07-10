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रूह कंपा देने वाला कत्ल... उज्बेकिस्तान में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट की निर्मम हत्या, धर्म परिवर्तन का था दवाब?

Savariya Basant Uzbekistan Case: उज्बेकिस्तान में डॉक्टर बनने गई केरल की छात्रा सावरिया की हत्या हो गई. हत्या का आरोप उसके ही क्लासमेट पर घर वालों ने लगाया है. मृतका के शरीर पर सिर से पैर तक चोटों के निशान मिले हैं. परिवार का आरोप है कि धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:08 PM IST
रूह कंपा देने वाला कत्ल... उज्बेकिस्तान में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट की निर्मम हत्या, धर्म परिवर्तन का था दवाब?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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