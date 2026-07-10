/रूह कंपा देने वाला कत्ल... उज्बेकिस्तान में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट की निर्मम हत्या, धर्म परिवर्तन का था दवाब?

Savariya Basant Uzbekistan Case: उज्बेकिस्तान से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. भारत से डॉक्टर बनने का सपना लेकर सात समंदर पार गई केरल की 21 साल की मेडिकल छात्रा सावरिया बसंत की उज्बेकिस्तान में बेरहमी से हत्या कर दी गई. सावरिया बंसत ने घर वालों ने आरोप आरोप किसी अजनबी पर नहीं, बल्कि उसके ही साथ पढ़ने वाले भारतीय क्लासमेट पर लगाया है.
घर वालों ने सिर्फ हत्या का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब मृतका के परिवार ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने इस पूरी वारदात को एक अलग ही रंग दे दिया है. परिवार का आरोप है कि सावरिया पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया.
आरोपी छात्र भी केरल का ही रहने वाला है. अब इस मामले में मृतका के परिवार ने केरल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था.
मृतका की पहचान 21 साल की सावरिया बसंत के रूप में हुई है, जो केरल के अलपुझा जिले के हरिपाद की रहने वाली थी. वह उज्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर की मेडिकल छात्रा थी. पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी सदांरुल अनाम को गिरफ्तार कर लिया है, जो केरल के ही मलप्पुरम जिले के पुलामनथोल का रहने वाला है.
सावरिया का शव उज्बेकिस्तान से विमान से केरल लाया गया, जहां परिवार की शिकायत के बाद गुरुवार को फिर से पोस्टमॉर्टम हुआ. हरिपाद पुलिस ने सावरिया के पिता बसंत की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जो कुवैत में काम करते हैं.
हरिपाद के थाना प्रभारी यानी SHO वी. विष्णु ने के मुताबिक BNS की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है. अभी तक उज्बेकिस्तान की जांच एजेंसियों से अपराध की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. लेकिन, अलपुझा मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमॉर्टम में शुरुआती रूप में शारीरिक हमले के निशान मिले हैं. उज्बेकिस्तान में हुए इस अपराध के लिए केरल में दर्ज मामले की कानूनी वैधता की जांच होगी.
सावरिया के चाचा जनीश ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उज्बेकिस्तान के जांच अधिकारी ने उन्हें सूचना दिया था कि सावरिया के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उसे काफी देर तक प्रताड़ित किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई.
घर वालों का आरोप है कि उज्बेकिस्तान में एक तीखी बहस के दौरान आरोपी सदारुल ने सावरिया पर हमला किया और उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पीड़िता के चाचा जनीश ने यह भी आरोप लगाया कि सदारुल लगातार सावरिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था. उन्होंने कहा कि सावरिया के क्लासमेट्स ने उन्हें बताया कि उसके साथ कई बार मारपीट की गई थी. वह उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था, लेकिन सावरिया ने इसका विरोध किया. उज्बेकिस्तान की महिला जांच अधिकारी ने भी उन्हें यह भी बताया कि कुछ छात्रों ने गवाही दी है कि आरोपी सावरिया पर दबाव बना रहा था और कुछ ने तो यह सब देखा भी था. यह बात वहां पहुंचे भारतीय दूतावास के अधिकारी को भी बताई गई है.
अब पीड़ित परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच केरल में की जाए और आरोपी को उज्बेकिस्तान से भारत लाया जाए, जिससे उसे भारतीय कानून के अनुसार सजा मिल सके.