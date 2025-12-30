ISI तो जमात पर दांव लगा रही थी, खालिया जिया की मौत से बदलेगा आलम? भारत की लगी टकटकी

BNP transition of power from Begum Zia to Taqriue Rahman: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन ऐसे समय में हुआ है जब देश 12 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव की तैयारियों में जुटा है. 80 साल की जिया का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया. वे पिछले कई सप्ताहों से लाइफ सपोर्ट पर थीं और सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) पहले से ही चुनाव में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब सहानुभूति की लहर से पार्टी को और अधिक सीटें मिलने की संभावना है.

सहानुभूति का फायदा

चुनाव अभियान में यह सहानुभूति एक बड़ा कारण बनेगी और BNP को इससे काफी लाभ होगा. बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से जिया काफी समय से मुख्यधारा की राजनीति से दूर थीं. शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन के दौरान BNP और जमात-ए-इस्लामी एक साथ थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. BNP के सत्ता में रहते दोनों गठबंधन सहयोगी थे, लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियां अकेले लड़ रही हैं.

तारिक रहमान की वापसी से BNP में नई ऊर्जा

BNP की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने वाली एक अन्य घटना उनके पुत्र तारिक रहमान की हालिया वापसी है. 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से लौटे रहमान ने बड़ी रैलियां कीं और उनके वापसी से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है. विशेषज्ञों के अनुसार, दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने वाले रहमान अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं. हाल के ओपिनियन पोल में BNP जमात-ए-इस्लामी और नई बनी नेशनल सिटिजंस पार्टी (NCP) से आगे दिख रही है, हालांकि जमात बहुत पीछे नहीं है. NCP में आंतरिक कलह के कारण उसकी स्थिति और कमजोर होने की उम्मीद है. जिया के निधन से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि BNP सहानुभूति की लहर पर सवार होकर मजबूत हो सकती है. देशभर में शोक की लहर से स्पष्ट है कि वे एक लोकप्रिय नेता बनी रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-BNP संबंधों से ISI को चिंता

शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से भारत BNP नेतृत्व से संपर्क में है. दोनों पक्ष अच्छे संबंध बनाए रखने और कार्ययोग्य रिश्ते पर सहमत हुए हैं. यह पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को रास नहीं आ रहा, जो जमात-ए-इस्लामी को समर्थन देती है और उसे नियंत्रित करती है.अधिकारियों के अनुसार, भारत-विरोधी रही BNP जमात की तुलना में अधिक विश्वसनीय साझेदार है. BNP ने सत्ता में रहते भारत-विरोधी नीतियां अपनाईं, लेकिन जमात के विपरीत भारत को खुले तौर पर नुकसान पहुंचाने की घोषणा नहीं की. रहमान पर पहले ISI समर्थन के आरोप लगे हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अब बदलाव के संकेत हैं और भारत के साथ कार्ययोग्य संबंध बन सकते हैं.

ISI हुआ और तेजी से सक्रिय

इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश के तेजी से बदलते हालात ने ISI को सक्रिय कर दिया है. वह BNP नेतृत्व को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जमात की तुलना में BNP को प्रभावित करना कठिन होगा. ISI BNP में धन लगाने का प्रयास कर रही है ताकि पाकिस्तान से उसके संबंध मजबूत हों. चुनाव अभियान में BNP खालिदा जिया की विरासत का भरपूर उपयोग करेगी. उनके निधन से पार्टी को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे ISI को जमात के सत्ता में आने के अवसर कम होते दिख रहे हैं.

भारतीय एजेंसियां रख रही नजर

भारतीय एजेंसियां ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं. वहां ISI सेल चुनावी माहौल में हस्तक्षेप कर परिणाम प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. अब BNP को अपनी ओर करने की जरूरत महसूस हो रही है ताकि भारत की किसी भी पहल को रोका जा सके.

सब कुछ तारिक रहमान पर निर्भर

विश्लेषकों का कहना है कि बहुत कुछ रहमान पर निर्भर करेगा. उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों के संकेत दिए हैं, लेकिन यह ISI के प्रभाव पर निर्भर करता है. यदि वे समझदार हैं और देश की प्रगति चाहते हैं, तो भारत के साथ मजबूत संबंध ही सर्वोत्तम विकल्प होगा.अधिकारियों के अनुसार, रहमान के भविष्य के कदमों की भविष्यवाणी करना कठिन है. वापसी पर उन्होंने सबसे पहले अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस को फोन कर धन्यवाद दिया. उनका अगला कदम महत्वपूर्ण होगा. विश्लेषकों का कहना है कि सब कुछ तारिक रहमान पर निर्भर करेगा. उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों के संकेत दिए हैं, लेकिन ISI का दबाव कितना असर करेगा, यह देखना बाकी है. अगर वह देश की प्रगति चाहते हैं तो भारत के साथ व्यावहारिक संबंध सबसे बेहतर विकल्प होगा.