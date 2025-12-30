Advertisement
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, 1 दिन पहले भरा था चुनावी पर्चा

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, 1 दिन पहले भरा था चुनावी पर्चा

Khalida Zia: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है. मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अस्पताल से ही चुनावी पर्चा भरा था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:47 AM IST
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, 1 दिन पहले भरा था चुनावी पर्चा

Khalida Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक बयान में यह जानकारी दी. उनका निधन 80 साल की उम्र में हुआ. BNP ने बताया कि खालिदा जिया का निधन सुबह करीब 6 बजे फज्र की नमाज़ के तुरंत बाद हुआ.  पार्टी ने आगे कहा,'हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं.'

किस बीमारी जूझ रही थीं खालिदा जिया?

बेगम खालिदा जिया को 23 नवंबर को फेफड़ों में संक्रमण के के चलते राजधानी ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 80 ​​वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय से दिल की बीमारी, शुगर, गठिया, लिवर सिरोसिस और किडनी की समस्याओं समेत कई शारीरिक बीमारियों से लड़ रही थीं. इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश की पूर्व पीएम को अपनी बीमारियों के बेहतरीन इलाज के लिए लंदन भेजा गया था.

2026 में चुनाव और बेटे की वापसी

उनका निधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर हुआ है, जब बांग्लादेश फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रहा है और पिछले साल के जुलाई विद्रोह के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री का निधन उनके बेटे, BNP नेता तारिक रहमान के वर्षों के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटने के तुरंत बाद हुआ है.

रहमान 2007-08 में गिरफ्तार होने के बाद देश छोड़कर चले गए थे और बाद में रिहा होने के बाद लंदन में बस गए थे. पिछले साल शेख हसीना की सरकार हटने के बाद, उन्हें अवामी लीग के शासनकाल के दौरान दर्ज कई मामलों में बरी कर दिया गया, जिससे उनके लौटने का रास्ता साफ हो गया. तारिक रहमान पिछले हफ्ते बांग्लादेश पहुंचे और हवाई अड्डे के पास पार्टी नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया, जिसे आगामी चुनावों से पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा गया. तारिक के देश आने के बाद उन्होंने एवरकेयर अस्पताल में अपनी मां से भी मुलाकात की.

एक दिन पहले ही भरा था चुनावी पर्चा

इससे पहले सोमवार को खालिदा जिया ने चुनावी पर्चा भरा था. उनकी पार्टी ने उनकी तरफ से बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है. ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया की तरफ से सोमवार को बोगरा-7 सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा किया गया. हालांकि पार्टी ने पहले ही उनकी इस सीट से दूसरे उम्मीदवार का इंतजाम कर रखा था.  खालिदा जिया का नॉमिनेशन जमा करने आए पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने कहा कि इस चुनाव क्षेत्र के लिए एक दूसरे उम्मीदवार का इंतजाम किया गया है. उन्होंने कहा,'क्योंकि नेता बीमार हैं इसलिए एक दूसरे उम्मीदवार को चुना गया है. अगर वह आखिरी समय में चुनाव नहीं लड़ पाती हैं, तो दूसरा प्रतिभागी मैदान में उतरेगा. हालांकि अगर खालिदा जिया मैदान में नहीं भी हैं, तो भी उनकी तरफ से अभियान जारी है.'

1945 में जन्म और 1960 में शादी

खालिदा जिया का जन्म 1945 में हुआ था. हालांकि वो किसी सियासी पार्टी से संबंध नहीं रखती थीं. हालांकि 1960 में जियाउर्रहमान से शादी करने के बाद खुद राजनीति ने उनकी जिंदगी में कदम रख लिया लेकिन यह कदम सिर्फ घर के माहौल तक था. खालिदा खुज राजनीति का हिस्सा नहीं थीं. 

पति की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम

30 मई 1981 को मुजीबुर्रहमान का कत्ल कर दिया गया. उन्हें सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने मार दिया था. पति की मौत के बाद जब पार्टी बिखरने लगी और पार्टी के नेताओं ने खालिदा को नेतृत्व संभालने के लिए मनाया. शुरू में वह तैयार नहीं थीं लेकिन 1984 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली.

