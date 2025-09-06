कनाडा ने माना भारत के खिलाफ अपनी ही धरती में पाल रहा आतंकवाद, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

Canada Terror Funding: कनाडा के फाइनेंस डिपार्टमेंट की साल 2025 की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट ( Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report 2025) में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक देश में आतंकवादी संगठनों खासतौर पर खालिस्तानी चरमपंथी समूहों को कनाडा से वित्तीय सहायता मिल रही है. इन आतंकी समूहों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल हैं, जिन्हें कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है.

आतंक का अड्डा बना कनाडा?

रिपोर्ट के मुताबिक यह संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद (PMVE) की श्रेणी में आते हैं, जिसका मकसद हिंसा के जरिए नए राजनीतिक ढांचे या व्यवस्थाएं स्थापित करना है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन गतिविधियों में धार्मिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन इनका मूल मकसद अपना खुद का राजनीतिक फैसला स्थापित है. कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी FINTRAC ने पहले ही साल 2022 की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि कनाडा से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में हिजबुल्लाह दूसरे स्थान पर है.

कनाडा में पल रहा खालिस्तानी आतंकवाद

साल 2025 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खालिस्तानी समूह गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) और चैरिटेबल नेटवर्क्स का दुरुपयोग कर रहे हैं. खासकर प्रवासी समुदायों से फंडिंग इकट्ठा करने के लिए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले इन संगठनों का कनाडा में एक बड़ा फंडिंग नेटवर्क था, लेकिन अब यह छोटे-छोटे समूहों में बंट गया है, जो किसी विशेष संगठन से तो नहीं लेकिन विचारधारा से जुड़े हैं.

भारत में हिंसा की योजना बना रहे खालिस्तानी चरमपंथी

इसके अलावा कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की धरती का उपयोग भारत में हिंसा की योजना बनाने, प्रचार करने और धन जुटाने के लिए कर रहे हैं. यह भारत की उन चिंताओं की पुष्टि करता है जो सालों से उठाई जा रही थीं. यह रिपोर्ट कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में संवेदनशीलता को और बढ़ा सकती है. साथ ही यह कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप और घरेलू चरमपंथी नेटवर्क के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

FAQ

कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को कैसे मिल रहा है फंड?

कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी FINTRAC की रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी समूह गैर-लाभकारी संगठनों और चैरिटेबल नेटवर्क का दुरुपयोग करके प्रवासी समुदायों से फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं.

फंडिंग में कौन से खालिस्तानी संगठन शामिल हैं?

बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे खालिस्तानी समूह कनाडा से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं. इन्हें कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है.