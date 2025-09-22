कनाडा ने गिरफ्तार किया पन्नू का करीबी इंद्रजीत सिंह, NSA अजित डोभाल ने बनाया था दबाव, दिए कई सबूत

Khalistani Terrorist Inderjit Singh: कनाडा में धीरे-धीरे बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत की तरफ से दिए गए सख्त जवाब के बाद एक खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार किया, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का बेहद करीबी है.

NSA ने बनाया था दबाव

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंद्रजीत की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के नेतृत्व में नई दिल्ली की तरफ से लगातार कूटनीतिक और खुफिया दबाव के बाद हुई है. भारतीय एजेंसियों ने ओटावा को विस्तृत दस्तावेज मुहैया कराए थे, जिनमें वित्तीय लेन-देन की खुफिया जानकारी और गोसल के पन्नून से सीधे संबंध के सबूत शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां कनाडाई अधिकारियों को उन चरमपंथी स्लीपर सेल पर शिकंजा कसने के लिए मजबूर करने में निर्णायक साबित हुईं, जो लंबे समय से देश के उदार वातावरण का फायदा उठा रहे थे.

कौन है खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत सिंह गोसल?

36 साल के इंद्रजीत को कनाडा पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसक घटना के संबंध में गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में उसे पील रीजनल पुलिस (PRP) ने शर्तों के साथ रिहा कर दिया था. इंद्रजीत सिंह जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस (SFJ)' का कनाडा में मुख्य आयोजक बन गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने क्या कहा था?

हाल हीमें वैंकूवर में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास समेत कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों को बढ़ते खालिस्तानी खतरों की रिपोर्टों पर भारत ने सख्त टिप्पणी की थी. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि सुरक्षा प्रदान करना कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है.

'सुरक्षा देना कनाडा सरकार की जिम्मेदारी'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावासों को दी जा रही धमकियों से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा,'यह कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है कि हम जहां भी हों, जहां भी हमारे राजनयिक प्रतिष्ठान हों, वहां सुरक्षा प्रदान करें. हम संबंधित पक्ष, इस मामले में कनाडा के साथ इस मुद्दे को उठाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे राजनयिक परिसरों की पर्याप्त सुरक्षा हो.'