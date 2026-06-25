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एअर इंडिया की फ्लाइट 'कनिष्का' 182 में खालिस्तानियों ने लगाया था बम, 40 साल बाद कनाडा ने मानी बात; 329 की गई थी जान

कनाडा ने करीब चार दशक बाद माना है कि एअर इंडिया के विमान 182 में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकियों की संलिप्तता थी. इस हमले में 329 लोगों की जान गई थी. धमाका बीच हवा में हुआ था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 25, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:24 PM IST
एअर इंडिया की फ्लाइट 'कनिष्का' 182 में खालिस्तानियों ने लगाया था बम, 40 साल बाद कनाडा ने मानी बात; 329 की गई थी जान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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