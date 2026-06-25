Air India Flight 182: करीब 40 साल में पहली बार कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) ने माना कि 1985 में एअर इंडिया विमान में हुए बम ब्लास्ट में खालिस्तानी आतंकियों की संलिप्तता थी. एअर इंडिया विमान 182 कनिष्क बमकांड ने दुनिया को हिला कर रख दिया था. इस हमले में 329 लोगों की जान गई थी. धमाका बीच हवा में हुआ था.
दरअसल, कनिष्क त्रासदी को आतंकवाद का एक जघन्य कृत्य मानते हुए कनाडा की खुफिया एजेंसी ने विमान में विस्फोटक उपकरण लगाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों को दोषी ठहराया था. एक फेसबुक पोस्ट में एजेंसी की ओर से इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई.
ओटावा की खुफिया एजेंसी ने ने गत दिनों एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस के अवसर पर सीएसआईएस एअर इंजिया के विमान 182 में सवाल उन 329 लोगों को याद करता है, जिन्होंने एक जघन्य आतंकी हमले में अपनी जान गवाईं.
23 जून 1985 को कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकियों की द्वारा लगाए गए बम ने विमान को नष्ट कर दिया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए. कनाडा के इतिहास में यह सबसे घातक आतंकी हमला रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के लिए एक निर्णायक क्षण है.
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मंगलवार (23 जून) को इस बम विस्फोट को हमारे देश के इतिहास का सबसे घातक हमला करार दिया. उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों के खिलाफ खड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि आज से करीब 41 साल पहले एअर इंडिया के विमान 182 में हुए बम धमाके में 329 निर्दोष लोगों की जान गई थी. मृतकों में 268 कनाडाई नागरिक शामिल थे.
23 जून 1985 को हुई इस घटना को यद करते ही पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं. इतिहास का यह काला पन्ना काफी दर्दभरा है. बोइंग 747 विमान आसमान में उड़ान भर रहा था. अचानक 9,400 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ा धमाका हुआ. बम के इस भीषण विस्फोट ने दुनिया को भी दहला दिया. विमान के परखच्चे उड़ गए. जोरदार धमाके के बाद विमान सीधे अटलांटिक महासागर में जा गिरा. इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोगों की जान चली गई.