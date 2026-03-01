जब आप सो रहे थे तो मिडिल ईस्ट सुलग रहा था! जंग में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 प्वाइंट्स में समझें

Israel Attack Iran: मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया था. नेतन्याहू और ट्रंप ने कहा था कि हालिया सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए हैं. अब ईरान ने भी इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है.

बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर भी हमले किए थे. इन हमलों को अत्याधुनिक खुफिया जानकारी और सटीक टारगेटिंग के आधार पर अंजाम देने का दावा किया गया था. ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के हित में की गई. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इस ऑपरेशन से ईरान की सैन्य क्षमताओं और नेतृत्व संरचना को बड़ा झटका लगा है.

इस बीच, इजरायल ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जबकि खाड़ी देशों और पड़ोसी इलाकों में भी सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है. वैश्विक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं रूस और चीन ने संयम की अपील की है, जबकि पश्चिमी देशों ने स्थिति पर करीबी नजर रखने की बात कही है. तेल बाजार में भी इस तनाव का असर दिखा है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है. आइए 10 प्वाइंट्स में समझते है अब तक क्या-क्या हुआ...

1. ट्रंप-नेतन्याहू ने किया था बड़ा दावा

ईरान में जारी सैन्य तनाव के बीच ट्रंप ने दावा किया था कि खामेनेई मारे गए हैं और यह ईरान की जनता और दुनिया के लिए न्याय है. नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल-अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन कर के ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है. नेतन्याहू ने भी इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की थी.

2. ईरान ने की खामेनेई के मौत की पुष्टि

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल रही खबरों और दावों के बीच खामेनेई की मौत को लेकर अब तेहरान ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत को लेकर तेहरान ने कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे. सरकारी मीडिया ने भी इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाते हुए खामेनेई की मौत की पुष्टि की है.

3. खुफिया ऑपरेशन का जिक्र

अमेरिका ने दावा किया कि यह कार्रवाई एडवांस्ड इंटेलिजेंस और सटीक टारगेटिंग के आधार पर की गई. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. इजरायल ने सुरक्षा कारणों से हाई अलर्ट जारी किया, जबकि खाड़ी देशों में भी सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई.

4. तेल बाजार में उथल-पुथल

ईरान में जारी सैन्य तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी गई. इस बीच, रूस और चीन ने संयम की अपील की है. वहीं पश्चिमी देशों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात कही है.

5. बमबारी जारी रहने का संकेत

इस बीच, ट्रंप ने साफ किया कि भारी और सटीक बमबारी तब तक जारी रह सकती है, जब तक क्षेत्र में शांति का उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता. ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि अभी आत्मसमर्पण करने वालों को बख्शा जा सकता है, बाद में सिर्फ मौत मिलेगी. नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को निर्णायक झटका देने के लिए की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

6. दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी हुआ धमाका

इस बीच, इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद तेहरान ने भी तगड़ा पलटवार किया है. ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं. इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के 8 सहयोगी देशों को निशाना बनाया है और वहां यूएस बेस पर मिसाइलें दागी हैं. ईरान ने दुबई और आबू धाबी में भी मिसाइलों की बैछार की है. दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी एक धमाका होने की खबर है.

7. ईरान में अब तक गई 201 लोगों की जान

ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायली हमले में ईरान में कम से कम 201 लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है. इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

8. खामेनेई के शव की तस्वीर को ट्रंप ने देखा

इस बीच इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के शव की एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई थी. चैनल 12 की ओर से दावा किया कि नेतन्याहू और ट्रंप को खामेनेई के शव की तस्वीर सबसे पहले भेजी गई थी.

9. कई न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा

इजरायल के पीएम नेतन्याहू कहा कि इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम अहम लोग मारे गए हैं. नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया है. कई न्यूक्लियर अधिकारी मारे गए हैं. सबूत कहते हैं कि खामेनेई अब जिंदा नहीं हैं.

10. ईरान पर हुए हमले को लेकर UN ने जारी किया बयान

इस बीच, ईरान पर हुए हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक नेताओं से जिम्मेदारी के साथ काम लेने की अपील की है. ईरान और मिडिल ईस्ट की स्थिति से निपटने के लिए आयोजित आपातकालीन बैठक के दौरान गुटेरेस ने कहा कि आइए हम जिम्मेदारी से और मिलकर काम करें ताकि इस क्षेत्र और हमारी दुनिया को संकट के कगार से वापस लाया जा सके. उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने का खतरा है जिसे दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्र में कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है.