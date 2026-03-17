खामेनेई अपने बेटे मोजतबा को मानते थे 'नाकाबिल', फैमिली लाइफ थी तबाह! नहीं बनाना चाहते थे सुप्रीम लीडर; अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Mojtaba Khamenei is Gay? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे इन दिनों चर्चा में हैं. हालांकि, इन दावों के ठोस सबूत नहीं हैं. समझते हैं पूरी बात.
Trending Photos
ईरान में जारी तनाव और सत्ता संघर्ष के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने बेटे मोजतबा खामेनेई को सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं थे. इस रिपोर्ट को CBS News ने प्रकाशित किया है, जिसमें कई अमेरिकी अधिकारियों और खुफिया सूत्रों का हवाला दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अली खामेनेई को लगता था कि उनका बेटा मोजतबा इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है. उन्हें उसकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं था. सूत्रों का यह भी कहना है कि पिता को बेटे की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दों की जानकारी थी, जो उन्हें चिंतित करती थी.
करीब आठ दिन पहले इजरायल के मिसाइल हमले में अली खामेनेई की मौत हो गई थी. यह हमला अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ शुरू हुए सैन्य अभियान का हिस्सा था. बताया जा रहा है कि इस हमले में मोजतबा खामेनेई भी घायल हुए थे. उनकी हालत को लेकर अब तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है.
इन सबके बावजूद, ईरान के धार्मिक नेताओं की काउंसिल ने मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया. वह 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं. इससे पहले यह पद उनके पिता और रूहोल्लाह खुमैनी के पास था.
अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस वक्त ईरान में असली नियंत्रण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथ में है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, मौजूदा हालात में यही संगठन बड़े फैसले ले रहा है, जो ईरान की पारंपरिक धार्मिक सत्ता व्यवस्था से बड़ा बदलाव है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर कहा कि ईरान की पहली और दूसरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है और तीसरी भी संकट में है. उन्होंने मोजतबा खामेनेई को “हल्का खिलाड़ी” बताते हुए कहा कि वह ईरान के लिए स्वीकार्य नेता नहीं हैं. ट्रंप ने निजी बातचीत में यह भी कहा कि उन्हें लगता है ईरान इस समय लगभग बिना नेतृत्व के है और मोजतबा शायद जिंदा भी न हों.
अमेरिकी सरकार ने मोजतबा खामेनेई और ईरान के 9 अन्य अधिकारियों की जानकारी देने पर 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम घोषित किया है. इससे साफ है कि अमेरिका अब ईरान की सत्ता संरचना पर सीधे दबाव बना रहा है.