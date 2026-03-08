खामेनेई को खत्म करने से भी नहीं बदलेगा खेल? ट्रंप की उम्मीदों पर अमेरिकी रिपोर्ट ने फेर दिया पानी

Advertisement
Hindi Newsदुनियाखामेनेई को खत्म करने से भी नहीं बदलेगा खेल? ट्रंप की उम्मीदों पर अमेरिकी रिपोर्ट ने फेर दिया पानी

वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की सीनियर फोलो हॉली डग्रेस ने कहा,'धार्मिक सत्ता के ऊपरी तबके के लोग वैचारिक होते हैं, और इसलिए उनका काम करने का तरीका अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करना है. अगर ईरानी सरकार गिर जाती है, तो शायद ट्रंप घटनाओं को प्रभावित कर सकें. लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि यह व्यवस्था अभी भी मजबूत है.'

Last Updated: Mar 08, 2026, 11:49 AM IST
Ali Khamenei with Donald Trump Photo - AI
ईरान पर US और इजरायल के मिलकर किए गए हमले ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बड़े टारगेट को खत्म कर दिया, जिसमें तेहरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए, जबकि US प्रेसिडेंट ने इस्लामिक रिपब्लिक में बार-बार सत्ता परिवर्तन की बात कही थी. अमेरिका का यह मकसद पूरा होगा या नहीं, यह पक्का नहीं है. वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शासन बदलने की अभी भी संभावना नहीं है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान पर बड़े पैमाने पर US मिलिट्री हमला भी देश की मजबूत मिलिट्री और पादरी व्यवस्था को गिरा नहीं पाएगा, जिससे शासन बदलने की उम्मीदों पर शक होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े मिलिट्री कैंपेन का संकेत दे रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह कैंपेन अभी शुरू ही हुआ है.

रिपोर्ट, जिसकी जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने द वॉशिंगटन पोस्ट को दी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की लीडरशिप को साफ करने और अपनी पसंद का नया शासक बनाने के प्लान पर सवाल उठाती है. क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान में शासन बदलने में कामयाब होगा? इसको लेकर कुछ लोगो का मत है कि हां, यह सफल होगा वहीं कुछ लोगो का ये मानना भी है कि ये ऑपरेशन सफल नहीं होगा. यह इंटेलिजेंस असेसमेंट US और इजरायल के 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने से लगभग एक सप्ताह पहले पूरा हुआ था. 

खामेनेई मारे जाते हैं तो भी ईरान का सिस्टम काम करता रहेगा

यह इंटेलिजेंस असेसमेंट में अलग-अलग सिनेरियो की जांच की गई, जिसमें ईरान के नेताओं को टारगेट करने वाला एक लिमिटेड कैंपेन और देश के लीडरशिप और इंस्टीट्यूशन पर बड़ा हमला शामिल था. दोनों ही सिचुएशन में, एनालिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि अगर खामेनेई मारे भी जाते हैं, तो भी ईरान का सिस्टम शायद काम करता रहेगा. उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ने पावर की कंटिन्यूटी पक्का करने के लिए प्रोसिजर बनाए हैं. क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से परिचित लोगों के अनुसार, रिपोर्ट में ईरान के बिखरे हुए विपक्ष के कंट्रोल में आने की संभावना को भी असंभव बताया गया है.

ट्रंप ने बताया है ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' को अपना मकसद

रिपोर्ट तैयार करने वाली नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल (NIC) US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अनुभवी एनालिस्ट को एक साथ लाती है. इसकी रिपोर्ट का मकसद वॉशिंगटन की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों के मिलकर लिए गए फैसले को दिखाना है. CIA ने सवाल नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस को भेजे, जिसने कमेंट करने से मना कर दिया. व्हाइट हाउस ने यह भी कन्फर्म नहीं किया कि मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी देने से पहले ट्रंप को असेसमेंट के बारे में बताया गया था या नहीं. जब से जंग शुरू हुई है, यह लड़ाई बढ़ी है, जिसमें हिंद महासागर में सबमरीन एक्टिविटी और Nato मेंबर तुर्की के पास मिसाइल टकराव शामिल हैं. व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन एना केली ने एक बयान में कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में अपने मकसद साफ तौर पर बताए हैं. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रोडक्शन कैपेसिटी को खत्म करना, उनकी नेवी को खत्म करना, प्रॉक्सी को हथियार देने की उनकी काबिलियत खत्म करना, और उन्हें कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना.' उन्होंने आगे कहा, 'ईरानी सरकार को पूरी तरह से कुचला जा रहा है.'

यह असेसमेंट ईरान की गहरी समझ को दिखाता हैः सुजैन मैलोनी

न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत दूसरे बड़े मीडिया आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि US इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि ईरान का विरोधी जल्दी से पावर में आ सकता है. लेकिन, अलग-अलग मिलिट्री हमलों के संभावित नतीजों पर NIC का खास एनालिसिस पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था. ईरान एक्सपर्ट और ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट सुजैन मैलोनी ने कहा कि यह असेसमेंट ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की गहरी समझ दिखाता है. उन्होंने कहा, 'यह ईरानी सिस्टम और कई सालों से बने इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस का गहराई से जानकारी वाला असेसमेंट लगता है.' इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दूसरे संभावित ऑप्शन, जैसे ईरान में US ग्राउंड ट्रूप्स को तैनात करना या बगावत भड़काने के लिए एथनिक कुर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करना, की जांच नहीं की गई है.

मरहूम सुप्रीम लीडर क बेटे मोजतबा खामेनेई संभाल सकते हैं सत्ता

यह भी साफ नहीं है कि रिपोर्ट में जिस बड़े ऑपरेशन की बात की गई है, वह अभी चल रहे मिलिट्री कैंपेन जैसा ही है या नहीं. इस बीच, ईरान में सक्सेशन प्रोसेस आगे बढ़ता दिख रहा है, जबकि देश US और इजरायल के भारी हवाई और नेवी हमलों का सामना कर रहा है. ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का फैसला ताकतवर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर निर्भर करता है, जो एक सीनियर क्लेरिकल बॉडी है. लेकिन, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सदस्यों और दूसरे सिक्योरिटी अधिकारियों का भी काफी असर है. ऐसी अटकलें हैं कि मरहूम सुप्रीम लीडर के बेटे मोजतबा खामेनेई सत्ता संभाल सकते हैं. लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. 

मोजतबा खामेनेई की उम्मीदवारी पर IRGC दे रहा है जोर

एक वेस्टर्न सिक्योरिटी अधिकारी के मुताबिक, IRGC उनकी उम्मीदवारी पर जोर दे रहा है, हालांकि कुछ सीनियर लोगों – जिसमें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी भी शामिल हैं, उन्होंने इस कदम का विरोध किया है. जैसे-जैसे युद्ध अपने दूसरे हफ़्ते में पहुंच रहा है, ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग जारी रखी है, जैसा कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था. उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ईरान के अगले नेता को चुनने में उनकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए.

जेफरी एपस्टीन का गिरोह ईरान का भविष्य नहीं तय करेगा

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मोजतबा खामेनेई असक्षम और कमजोर हैं, और कहा कि वह ऐसे नेता नहीं चाहते जो बस ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को फिर से खड़ा करें.  ट्रंप ने NBC News से कहा, 'हम चाहते हैं कि उनका नेता अच्छा हो. हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे अच्छा काम करेंगे.'  ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने इस विचार को खारिज कर दिया कि देश के अगले नेता को चुनने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी. गालिबफ ने X पर लिखा, 'प्यारे ईरान का भविष्य, जो जान से भी ज़्यादा कीमती है, सिर्फ गौरवशाली ईरानी राष्ट्र ही तय करेगा, न कि जेफरी एपस्टीन का गिरोह.' 

ईरान के भीतर नहीं दिखाई दे रहा कोई मतभेद

मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक ईरान के अंदर किसी बड़े विद्रोह के या सरकार या सुरक्षा बलों के भीतर किसी गंभीर मतभेद के कोई संकेत नहीं दिखे हैं, जिससे सत्ता परिवर्तन हो सके. अतीत में, ईरान के सुरक्षा बलों ने दिखाया है कि वे विरोध प्रदर्शनों को जबरदस्ती दबाने को तैयार रहते हैं. इस साल की शुरुआत में देश की आर्थिक समस्याओं को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान, हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए थे. अब तक, ट्रंप का ईरानी जनता के लिए संदेश यही रहा है कि जब तक अमेरिका-इजरायल की बमबारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक वे अपने घरों के अंदर ही रहें. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक ईरान का धार्मिक और सैन्य नेतृत्व मजबूत बना रहेगा, तब तक देश के राजनीतिक भविष्य पर ट्रंप का असर सीमित ही रहेगा.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह

iranusDonald Trump

