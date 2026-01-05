Advertisement
trendingNow13064359
Hindi Newsदुनियाआखिर क्या है खामेनेई का ‘Plan-B’? सच में ईरान छोड़ना चाहते हैं सुप्रीम लीडर! जानें क्या है पूरा माजरा

आखिर क्या है खामेनेई का ‘Plan-B’? सच में ईरान छोड़ना चाहते हैं सुप्रीम लीडर! जानें क्या है पूरा माजरा

Ali Khamenei Escape Plan: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और सत्ता पर दबाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खबर में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास देश छोड़ने की बैकअप योजना है. आइए जानते है कि खुफिया रिपोर्ट में और क्या-क्या दावा किया गया है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान में लगातार बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों और सत्ता पर दबाव के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है. ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि 86 वर्षीय खामेनेई के पास देश छोड़ने की एक बैकअप योजना मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सुरक्षा बल हालात को काबू में रखने में नाकाम रहते हैं या उनके भीतर भी विद्रोह की स्थिति बनती है तो खामेनेई अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ रूस जा सकते हैं.

खामेनेई के प्लान B में शामिल है उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ‘प्लान-B’ बेहद गोपनीय है और केवल लगभग 20 लोगों तक सीमित है. इनमें उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई भी शामिल हैं. एक खुफिया सूत्र के अनुसार, रूस को उनके लिए एकमात्र सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खामेनेई के करीबी रणनीतिक और वैचारिक संबंध रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इजरायल के साथ पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर नजर आ रहे हैं. हाल के महीनों में उनका सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देना, युद्ध के दौरान बंकर में रहना और सुरक्षा पर अत्यधिक जोर उनकी बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है. रिपोर्ट उन्हें वैचारिक रूप से कठोर, लेकिन सत्ता बचाने के लिए व्यावहारिक रणनीति अपनाने वाला नेता बताती है.

खामेनेई खुद को मानते हैं वैश्विक शिया नेतृत्व केंद्र 

बता दें, खामेनेई लंबे समय से खुद को वैश्विक शिया नेतृत्व का केंद्र मानते रहे हैं और ‘एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस’-लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया और यमन में भारी निवेश करते आए हैं. हालांकि, इन मोर्चों पर हालिया झटकों के बाद ईरान के भीतर यह सवाल तेज हो गया है कि जब देश महंगाई, बेरोजगारी और गिरते जीवन स्तर से जूझ रहा है तब विदेशों में इतना खर्च क्यों किया जा रहा है. सड़कों पर गूंजता नारा 'ना गाजा, ना लेबनान, जान सिर्फ ईरान' इसी असंतोष को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है सबसे ज्यादा भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी अग्निपरीक्षा?

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि खामेनेई के नियंत्रण में आने वाले अर्ध-सरकारी नेटवर्क, खासकर ‘सेताद’, के पास अरबों डॉलर की संपत्तियां हैं. 2013 की एक जांच में इन संपत्तियों का अनुमान करीब 95 अरब डॉलर तक लगाया गया था. कई वरिष्ठ सहयोगियों के परिवार पहले से अमेरिका, कनाडा और दुबई में रह रहे हैं. कुल मिलाकर, रिपोर्ट संकेत देती है कि यदि ईरान में सत्ता की पकड़ कमजोर पड़ती है तो खामेनेई के पास देश छोड़ने की पूरी तैयारी है. अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा विरोध उस निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगा या सत्ता एक बार फिर सख्ती के सहारे बनी रहेगी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Ayatollah Ali Khamenei

Trending news

टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा