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Hindi NewsExplainerअसली धुरंधर कौन: अमेरिका ने खार्ग पर कब्जे के लिए मरीन कमांडो भेजे, तो ईरान ने चारों तरफ बिछाया जाल

असली धुरंधर कौन: अमेरिका ने खार्ग पर कब्जे के लिए मरीन कमांडो भेजे, तो ईरान ने चारों तरफ बिछाया 'जाल'

समंदर से जमीन तक ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत के जरिए अमेरिका खार्ग आईलैंड में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है. खतरा बढ़ा तो ईरान ने द्वीप के चारों तरफ एक जाल बिछवा दिया. वो जाल क्या है और दोनों देशों में असली 'धुरंधर' कौन है, आगे पता चलेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:49 PM IST
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असली धुरंधर कौन: अमेरिका ने खार्ग पर कब्जे के लिए मरीन कमांडो भेजे, तो ईरान ने चारों तरफ बिछाया 'जाल'

दुनियाभर में बढ़ते तेल संकट के बीच होर्मुज रूट खुलवाने के लिए एक साथ कई घटनाक्रम चल रहे हैं. पाकिस्तान में इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिश होने वाली है. ट्रंप के वायरल हो रहे डांस वीडियो के बीच, अमेरिका एक अलग तैयारी में जुटा है. अमेरिकी मीडिया की मानें तो ईरान अपने खार्ग आईलैंड को बचाने के लिए 'जाल' बिछा रहा है. इस द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है. ऐसे में सवाल यह है कि जब अपने सुप्रीम लीडर को तेहरान बचा नहीं पाया तो मेनलैंड से 20 मील की दूरी पर मौजूद इस महत्वपूर्ण द्वीप को कैसे बचा पाएगा? और 8 किमी लंबे, 4 किमी चौड़े खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा क्यों करना चाहता है?

सबसे पहले इसकी भौगोलिक लोकेशन समझिए. अभी ईरान के जिस प्रांत में न्यूक्लियर संयंत्र पर हमले की खबर के बाद रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया था, यह खार्ग द्वीप उसी प्रांत में आता है. यह द्वीप अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल के निर्यात को यहीं से मैनेज किया जाता है. इसके महत्व के कारण ही यह ईरानी सेना (रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स) की सुरक्षा में महफूज रहा है, लेकिन अब खतरा ज्यादा है. 

खार्ग के चारों तरफ ईरान ने बिछाई बारूदी सुरंग

खुफिया जानकारी से परिचित कई सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में बताया गया है कि संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए ईरान खार्ग में अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ-साथ हवाई सुरक्षाबल भी ले आया है. सेना के बख्तरबंद और गुप्त वाहनों की पहचान कर हमला करने वाले हथियार द्वीप के चारों तरफ तैनात हैं. समंदर के रास्ते अगर अमेरिकी मरीन कमांडो घुसते हैं तो उनके कदम रखते ही धमाका हो जाएगा. जी हां, ईरान ने चारों तरफ बारूदी सुरंग बिछा दी है. 

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खार्ग पर समंदर के अंदर से वार करेगा अमेरिका?

- ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका पहले से जताई जा रही थी, अब अमेरिका ने पश्चिम एशिया में दो मरीन यूनिटें तैनात कीं तो खतरा बढ़ गया. ये कमांडोज सिग्नल मिलते ही नेवी के स्पेशल युद्धपोत से गुप्त लैंडिंग कर रेड शुरू कर देंगे.
- जिस स्पेशल युद्धपोत की बात हो रही है, इसे समंदर से जमीन पर सैनिकों की टुकड़ी को उतारने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे अक्सर 'चलता-फिरता समुद्री बेस' कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ सैनिक, गाड़ियां, हथियार और प्लेन भी लेकर चलते हैं. 
- इसमें से कुछ चीजें पानी के अंदर भी चल सकती हैं, जिससे ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक ये जमीन पर पहुंच जाती हैं.
- नौसेना के जहाज पानी और जमीन दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं. 
- अमेरिका सेना के 1000 और सैनिक जल्द ही क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं. ऐसे में साफ है कि होर्मुज खोलने पर बात नहीं बनी तो अमेरिका ईरान के खार्ग आईलैंड पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड पर उतर सकता है. 

ईरान ने कंधे पर रखकर फायर करने वाली मिसाइलें भी तैनात की हैं. गल्फ में अमेरिका के सहयोगी देश ट्रंप सरकार से कह रहे हैं कि खार्ग पर कब्जा करने से संघर्ष बढ़ सकता है और जानमाल का काफी नुकसान होगा. माना जा रहा है कि खार्ग आईलैंड पर कब्जा कर अमेरिका ईरान से होर्मुज खोलने के लिए दबाव बनाना चाहेगा.

पढ़ें: भारत अगर हिंद महासागर में ये 'होर्मुज' ब्लॉक कर दे तो, चीन का दाना-पानी बंद हो जाएगा?

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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