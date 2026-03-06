'खोर्रमशहर के पल आने वाले...', सुप्रीम लीडर खामेनेई के एक्स अकाउंट से रहस्यमयी चेतावनी, क्या हैं मायने?

28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला बोल दिया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. उनकी मौत के 5 दिन बाद अचानक उनके एक्स हैंडल से एक रहस्यमयी धमकी भरा संदेश शेयर किया गया है. ईरान के साथ US-इजरायल युद्ध के बीच अली खामेनेई के X अकाउंट ने एक रहस्यमयी मिसाइल मैसेज क्यों पोस्ट किया? इस संदेश का क्या अर्थ है. ऐसे बहुत से सवाल उनके एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट पर खड़े होते हैं. खामेनेई के एक्स हैंडल पर किए गए इस रहस्यमयी पोस्ट में लिखा है, 'खोर्रमशहर के पल आने वाले हैं...' वैसे अगर हम खुर्रमशहर की बात करें तो ईरान के पास एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम खोर्रमशहर है.

अयातुल्ला अली खामेनेई के अकाउंट से शुक्रवार (6 मार्च) को एक मिसाइल की तस्वीर के साथ एक रहस्यमयी मैसेज पोस्ट किया गया, जिससे इस बात पर चिंता जताई गई कि इसका क्या मतलब है या यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? इस पोस्ट के कैप्शन में बस इतना लिखा है, 'खोर्रमशहर के पल आने वाले हैं...' लेकिन इसका क्या मतलब है? ये सवाल हर किसी के जेहन में कौंध रहा है.

एक मार्च को कन्फर्म हो गई थी खामेनेई की हत्या

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या एक मार्च को कन्फर्म हो गई थी. अब यहां पर बड़ा सवाल ये है कि उनकी मौत के बाद अब भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है. कौन है जो उनके एक्स अकाउंट से इस तरह की रहस्यमयी धमकी भरे अंदाज में पोस्ट कर रहा है? खामेनेई अमेरिका और इजरायल की जॉइंट स्ट्राइक में मारे गए थे, इस जॉइंट हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ईरान की कई बड़ी हस्तियों की भी जान गई थी जो उस समय खामेनेई के साथ थे.

पोस्ट में और क्या लिखा है?

खामेनेई की इस इमेजपोस्ट में फारसी भाषा में टेक्स्ट लिखा है. जब इस टेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ऐसा लगा कि जैसे इस खोर्रमशहर नाम की इस मिसाइल को कुछ युवा ईरानियों के हाथों से बनाया गया हो. यह जायोनी शासन के कुछ जरूरी सेंटर्स में अंदर तक घुसकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती हैं. ये मिसाइलें युवा ईरानियों ने बनाई थीं... यह युवा ईरानियों का निर्माण है, यह युवा ईरानियों का आइडेंटिटी कार्ड है.

खोर्रमशहर क्या है?

ईरान के खोर्रमशहर शहर के नाम पर रखा गया खोर्रमशहर एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका टेस्ट ईरान ने जनवरी 2017 में किया था. इसकी रेंज 1,000 से 2,000 km के बीच है, यह 1,800 kg का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी लंबाई 13 मीटर है. गुरुवार (5 मार्च) को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कन्फर्म किया था कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और इलाके में एक एयर फोर्स बेस को टारगेट करने के लिए किया गया था. तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के एक बयान में गार्ड्स ने कहा, 'एक टन के वॉरहेड ले जाने वाली भारी खोर्रमशहर-4 मिसाइलों को आज सुबह लॉन्च किया गया... तेल अवीव के बीचों-बीच, बेन गुरियन एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर मौजूद इजरायली एयर फोर्स के 27वें स्क्वाड्रन के बेस की ओर लॉन्च किया गया.'