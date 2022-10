US Hate Crime: अगवा सिख परिवार के बारे में सच साबित हुई अनहोनी की आशंका, कैलिफोर्निया पुलिस ने दिया ये बयान

Sikh family killed in us: अमेरिका (US) के कैलिफोर्निया (California) में अगवा हुए सिख परिवार के चारों सदस्य एक गार्डन में मृत पाए गए हैं. अमेरिकी स्टेट के शेरिफ ने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. कैलिफोर्निया स्टेट शेरिफ वर्न वार्नके ने बुधवार को बताया कि शव मर्सेड काउंटी के एक बगीचे में बरामद हुए.

'जिस बात का डर था वही हुआ'

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘हमें जिस बात का सबसे अधिक डर था, वही हुआ.’ अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण-पूर्व में सैन जोकिन घाटी के मर्सेड से आठ महीने की बच्ची और उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों का एक व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने का वीडियो सोमवार को जारी किया था, जिसके बाद शेरिफ ने यह घोषणा की है. परिवार के सदस्यों की पहचान आठ माह की आरुही धेरी, उसकी मां जसलीन कौर (27), पिता जसदीप सिंह (36) और जसदीप के भाई अमनदीप सिंह (39) के तौर पर हुई थी.

आरोपी ने की जान देने की कोशिश?

अधिकारियों ने पहले कहा था कि परिवार का एक लुटेरे ने अपहरण किया और उसने अपहरण के एक दिन बाद खुद को मारने की कोशिश भी की थी. अपहरणकर्ता ने फिरौती की कोई मांग नहीं की, लेकिन शेरिफ ने कहा कि उन्हें लगता है कि अपहरण कैश या कुछ और डिमांड के लिए ही किया गया था. अधिकारियों ने फिलहाल संदिग्ध का नाम या फिर अगवा करने के पीछे मकसद का खुलासा नहीं किया है. हालांकि इस वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने पहले ये कहा था कि हम लोगों से लगातार कह रहे हैं कि वे संदिग्ध या फिर पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश ना करें. वे 911 पर पुलिस को खबर दें.

भारतीयों पर हमले बढ़े

अमेरिका में हेट क्राइम (Hate Crime US) तेजी से बढ़ रहा है. किसी मामले में संदिग्ध आरोपी महिलाएं और पुरुष भारतीयों का अपमान करते हैं. तो कुछ मामलों में शारीरिक हिंसा की जाती है. आपको बताते चलें कि ऐसे ही एक संदिग्ध मामले में तीन साल पहले भारतीय मूल के पेशेवर तुषार अत्रे अपनी गर्लफ्रेंड की कार में मृत मिले थे. वह एक डिजिट मार्केटिंग कंपनी के मालिक थे. उनको कैलिफोर्निया के उनके आलीशान घर से कथित तौर पर किडनैप किया गया था.

