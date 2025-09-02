SCO समिट में अमेरिका कई बार हुआ रुसवा, तियानजिन घोषणापत्र में नहीं हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र

SCO Tianjin declaration: अमेरिका को दुनिया का दारोगा माना जाता है. इसी सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि वो चौधरी बनकर अपनी दादागिरी झाड़ता है. लेकिन बीते दो दिनों में चीन में जो कुछ हुआ उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है. एससीओ समिट का संयुक्त घोषणापत्र की गूंज अब दुनिया में सुनाई पड़ रही है, जिसमें नई जियोपॉलिटिक्स की झलक और वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत दिख रहे हैं. अमेरिकी दबदबे को पहली बार तगड़ी चुनौती मिल रही है.

धमकियों से कोई नहीं दब रहा

कई वैश्विक नेता ट्रंप की धमकियों से डरने के बजाए आंखों में आंख डालकर दो टूक बात कर रहे हैं. वो ट्रंप की 'कैरेट और स्टिक' वाली चाल समझ चुके हैं. एक ओर वो कैरेट/गाजर (डॉलर) दिखाकर कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे, फिर जरूरत पड़ने पर छड़ी दिखाते हैं कि बात नहीं मानोगे तो पीटे जाओगे, लेकिन उनसे डरने के बजाए अब उन्हे जैसे को तैसा वाला जवाब मिल रहा है. एससीओ समिट खत्म हो गई. पूरी समिट के दौरान अमेरिका ने दुनिया में हो रहे बदलावों को महसूस किया होगा.

रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका!

ट्रंप नोबल प्राइज जीतने की चाह में दुनियाभर में चल रही जंग बंद कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन छोटे-मोटे देशों के अलावा उनकी दाल कहीं गल नहीं रही है. एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र की तो उसमें रूस-यूकेन युद्ध का कहीं जिक्र न होना भी अमेरिका के लिए किसी बड़े संकेत से कम नहीं है. हालांकि एससीओ समिट में युद्ध खत्म कराने पर चर्चा तो हुई लेकिन उसके कार्यान्वन का कहीं कोई जिक्र न होने पर न सिर्फ यूक्रेन को धक्का लगा बल्कि अमेरिका की भी फजीहत हुई. क्योंकि कुछ दिन पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में युद्ध बंद कराने पर चर्चा हुई लेकिन उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में दिख रहा है.

यूक्रेन ने जताई नाराजगी

खुद को शांति का मसीहा साबित करने पर तुले ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही चुटकी बजाते हुए यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे थे, लेकिन कई महीनों की कई कोशिशों के बावजूद नतीजा ढाक के तीन पात रहा है. ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा कि समिट के मुख्य दस्तावेज, 20 पेज के तियानजिन घोषणा पत्र (tianjin declaration 2025) में रूस के यूक्रेन पर युद्ध का जिक्र न होना बहुत ही आश्चर्यजनक और नकारात्मक संकेत है.

यूक्रेन ने कहा कि यह यूरोप में हुई सबसे बड़ी आक्रामकता है, जो विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे गंभीर मानी जाती है, और इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज में इसका उल्लेख न होना काफी हैरान करने वाला है. जबकि घोषणा पत्र में कई अन्य युद्धों, आतंकवादी हमलों और विश्व के घटनाक्रम का जिक्र है, रूस-यूक्रेन युद्ध की चुप्पी साफ तौर पर एक बड़ी चूक है.

यूक्रेन की बैक बोन बना अमेरिका हुआ रुसवा

यूक्रेन का कहना है कि बिना रूस की आक्रामकता का न्यायसंगत अंत किए, हम वैश्विक विकास, अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा, UN चार्टर के सिद्धांतों का पालन और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों के स्थिर विकास की बात नहीं कर सकते. यूक्रेन ने जोर दिया कि एससीओ समिट के बयान में रूस-यूक्रेन युद्ध का उल्लेख न होना, मास्को के कूटनीतिक प्रयासों की असफलता का परिचायक है.

यूक्रेन ने सभी शांति शांतिप्रिय देशों से अपील की है कि वे रूस की आक्रामकता का आकलन करते समय अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करें. यूक्रेन ने चीन की महत्वपूर्ण भूराजनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीजिंग से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाए. यह शांति तभी संभव होगी जब सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान करें. (IANS)