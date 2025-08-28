ट्रंप को मार डालो, राइफल में लिखा था भारत विरोधी संदेश... अमेरिकी चर्च में अंधाधुंध गोली चलाने वाले हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा

Minneapolis Catholic school firing: मिनियापोलिस के एक कैथोलिक चर्च में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. इस हमले में दो बच्चों समेत कई लोग मारे गए और 17 घायल हुए. हमलावर जिसकी पहचान रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई उसने अपने हथियार पर भारत विरोधी और अन्य नफरत भरे संदेश लिखे थे. यह घटना बुधवार को उस समय हुई, जब चर्च के स्कूल में बच्चे प्रार्थना सभा में शामिल थे.

Robin Westman, the suspected shooter in today's mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota, appears to have had a YouTube Channel named "Robin W" which has since been deleted, that contained several video consisting of guns, a manifesto… pic.twitter.com/B3JJUOIGJp — OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025

हमले का भयावह मंजर

बुधवार सुबह मिनियापोलिस के एननसिएशन कैथोलिक स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी. बच्चे और बुजुर्ग प्रार्थना में शामिल थे, तभी 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने राइफल, शॉटगन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ’हारा ने बताया, “यह मासूमों पर सुनियोजित हमला था.” हमले में 8 और 10 साल के दो बच्चे मारे गए, जबकि 14 बच्चे और तीन बुजुर्ग घायल हुए. हमलावर ने बाद में पार्किंग में खुद को गोली मार ली.

नफरत भरे संदेशों का खुलासा

हमलावर ने हमले से पहले अपने यूट्यूब चैनल “Robin W” पर वीडियो अपलोड किए, जो अब हटा दिए गए हैं. इनमें उसने अपने हथियारों पर लिखे संदेश दिखाए, जिनमें “न्यूक इंडिया” (भारत पर परमाणु हमला), “किल डोनाल्ड ट्रंप”, “इजरायल मस्ट फॉल” और “बर्न इजरायल” शामिल थे. कुछ संदेश सिरिलिक लिपि में थे. एक वीडियो में उसने कहा, “यह हथियार मेरे लिए है, अगर जरूरत पड़ी.” उसकी डायरी में स्कूल पर हमले की योजना और सैंडी हुक जैसे हमलावरों की तारीफ लिखी थी.

BREAKING: The Minnesota Catholic church shooter has been revealed as Robin Westman. Reports say he identified as a transgender male. His magazine read: “Kill Donald Trump.” pic.twitter.com/OiMuWPsUPi — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 27, 2025

हमलावर की पृष्ठभूमि

रॉबिन वेस्टमैन जिसका जन्म का नाम रॉबर्ट वेस्टमैन था, ने 2020 में खुद को ट्रांसजेंडर महिला घोषित किया और नाम बदला. वह 2017 में इसी स्कूल में पढ़ा था, जहां उसकी मां कर्मचारी थी. पुलिस के अनुसार, उसके हथियार कानूनी थे और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. उसकी डायरी में बच्चों को निशाना बनाने की योजना थी.

दुनिया भर में शोक और जांच

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इसे “घरेलू आतंकवाद और नफरत अपराध” की जांच शुरू की. होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर लिखा, “यह अकल्पनीय हिंसा है.” राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर प्रार्थना की अपील की और झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया. वेटिकन के पोप लियो XIV ने शोक जताया.

बढ़ती हिंसा का संकेत

यह घटना अमेरिका में बढ़ती हिंसा को दर्शाती है. अमेरिकी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के अनुसार, 2020 से ईसाई समुदायों पर 390 से ज्यादा हमले हुए हैं. मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा, “हमें हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.”