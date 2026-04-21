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Hindi Newsदुनियासमुद्र में उतरी अमेरिकी नई ‘महाशक्ति’: अब बिना गोली-बारूद जलकर राख होंगे दुश्मन के ड्रोन, जानें क्या है ‘LOCUST’ सिस्टम

समुद्र में उतरी अमेरिकी नई ‘महाशक्ति’: अब बिना गोली-बारूद जलकर राख होंगे दुश्मन के ड्रोन, जानें क्या है ‘LOCUST’ सिस्टम

US Navy LOCUST Laser: आज के दौर में होने वाले युद्ध के मैदान में अब बारूद की जगह टेक्नोलॉजी और लेजर बीम ले रहे हैं. मिडिल ईस्ट में सस्ते ड्रोन्स की तबाही सब ने देखी, अब अमेरिकी नौसेना ने समंदर में अपनी उस महाशक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया है. अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया के पहले LOCUST लेजर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है. यह हथियार बिना किसी मिसाइल या गोली के पलक झपकते ही दुश्मन के घातक ड्रोन्स को हवा में जलाकर राख कर देता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:17 AM IST
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समुद्र में उतरी अमेरिकी नई ‘महाशक्ति’: अब बिना गोली-बारूद जलकर राख होंगे दुश्मन के ड्रोन, जानें क्या है ‘LOCUST’ सिस्टम

Anti-Drone Laser Technology: भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल रही है, अब युद्ध के मौदान में जीत उसी की हो रही है जो देश टेक्नोलॉजी में भी आगे हो. मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई. कम कीमत में तैयार हो जाने वाले ड्रोन न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि आसानी से टारगेट हिट भी कर लेते हैं. वहीं दुश्मन देश को ड्रोन को तबाह करने के लिए महंगी कीमत में बनने वाले सिस्टम या रॉकेट का इस्तेमाल करना होता है. लेकिन अब अमेरिकी नौसेना ने समंदर के सीने पर एक ऐसी महाशक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया है.

अमेरिकी नौसेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमानवाहक पोत USS जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर LOCUST लेजर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. यह पहली बार है जब किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस तरह के लेजर हथियार को तैनात और टेस्ट किया गया है.

दुश्मन के ड्रोन्स का काल है LOCUST

एयरोवाइरन्मेंट द्वारा तैयार किया गया यह लेजर सिस्टम खास तौर पर छोटे और खतरनाक ड्रोन्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है. टेस्ट के दौरान इस सिस्टम ने न सिर्फ कई ड्रोन्स को ट्रैक किया, बल्कि उन्हें लेजर बीम से पलक झपकते ही हवा में जलाकर राख कर दिया.

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अमेरिकी नौसेना के मुताबिक, यह परीक्षण 5 अक्टूबर 2025 को किया गया था, लेकिन इसकी तस्वीरें हाल ही में नेवी लीग सी-एयर-स्पेस प्रदर्शनी के दौरान पब्लिक की गई. यह पैलेटाइज्ड सिस्टम है, जिसे आसानी से जहाज के डेक पर कहीं भी रखा और फिट कर सकते हैं.

असीमित गोलियों के साथ अचूक निशाना

अमेरिकी नेबी के बड़े अधिकारी एडमिरल डेरिल कॉडल के मुताबिक भविष्य में अमेरिकी युद्धपोतों की रक्षा के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार पहली पसंद होंगे. आज के समय की एडवांस मिसाइलों के विपरीत, लेजर हथियारों में गोलियां खत्म होने की चिंता नहीं होती है. जब तक जहाज के पास पावर सप्लाई होती है, लेजर से फायर किया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं एक महंगी मिसालइ की तुलना में लेजर दागने का खर्च भी कम आता है. यह सिस्टम एडवांस रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर से लैस है, जो धुंध या रात के अंधेरे में भी टारगेट को बहुत ही आसानी से खोज निकालता है.

(ये भी पढ़ेंः 'जंग में नए पत्ते खोलने...’, सीजफायर खत्म होने से पहले गालिबफ की ट्रंप को चेतावनी)

सामने है ये चुनौती 

अभी अमेरिका के LOCUST लेजर की पावर 20 से 26 किलोवाट के बीच है, जो छोटे ड्रोन्स के लिए परफेक्ट है. हालांकि समुद्री वातावरण में नमक, धूल और मौसम लेजर की मारक क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिस पर अभी अमेरिकी नौसेना काम कर रही है.

(ये भी पढ़ेंः दुनिया को चाहे जितनी घुड़की दें ट्रंप, अपने घर में आज से पीयेंगे ‘खून के घूंट’!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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