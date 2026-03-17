‘कुछ किलो मांस’ में मिले ईरानी जनरल, मौके पर ही खामेनेई खत्म, टुकड़ों में दामाद की खोपड़ी, मोजतबा की बचने की कहानी चौंकाने वाली; ऑडियो में हुआ खुलासा

Iran Military chief into kilos of flesh Audio Reveal: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. अब इस घटना को लेकर लगातार नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. तेहरान में हुए इस भीषण हमले से जुड़ी एक लीक ऑडियो ने कई चौंकाने वाली बातें उजागर की हैं. ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को मिली इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक, धमाके से कुछ मिनट पहले खामेनेई किसी काम से अपने कंपाउंड से बाहर निकले थे. इसी दौरान हमला हुआ, जिसने पूरे परिसर को तबाह कर दिया.

लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत बड़ा खामेनेई को लेकर किया खुलासा

ऑडियो में हमले की भयावहता का भी जिक्र है. इसमें दावा किया गया है कि ईरान के सैन्य प्रमुख का शरीर इतनी बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया कि वह “सिर्फ कुछ किलो मांस” भर रह गए. वहीं, अयातुल्ला खामेनेई के दामाद का सिर धमाके में दो टुकड़ों में बंट गया. बताया जा रहा है कि यह लीक रिकॉर्डिंग खामेनेई के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की है, जिसमें 28 फरवरी को हुए हमले की पूरी जानकारी दी गई है. इस हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, उनके परिवार के कई सदस्य और इस्लामिक शासन से जुड़े कई बड़े अधिकारी मारे गए थे. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने खौफनाक हमले के बीच मोजतबा खामेनेई आखिर कैसे जिंदा बच गए? आइए, पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं.

‘कुछ किलो मांस’ में मिले सैन्य प्रमुख

लीक ऑडियो में सबसे हैरान करने वाली बात ईरान के सैन्य प्रमुख Mohammad Shirazi को लेकर सामने आई. दावा है कि धमाका इतना ताकतवर था कि उनका शरीर पूरी तरह बिखर गया. पहचान के लिए सिर्फ “कुछ किलो मांस” ही बचा था. इस तरह की जानकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना भयानक रहा होगा.

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खामेनेई के दामाद की खोपड़ी टुकड़ों में मिली

रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई के दामाद Misbah al-Huda Bagheri Kani की मौत भी बेहद दर्दनाक रही. बताया गया है कि धमाके के बाद उनकी खोपड़ी दो हिस्सों में बंट गई थी. इस हमले में परिवार के कई अन्य सदस्य भी मारे गए, जिसमें पोती, खामेनेई की बेटी भी शामिल हैं. परिवार के कई सदस्य एक साथ खत्म हो गए. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

कैसे बच गए नए ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ?

इस पूरे हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Mojtaba Khamenei इस हमले में बाल-बाल बच गए. लीक ऑडियो के मुताबिक, वह हमले से कुछ मिनट पहले किसी काम से बाहर निकले थे. जैसे ही वह वापस अंदर जाने वाले थे, तभी जोरदार धमाका हुआ. इस हमले में उन्हें सिर्फ हल्की चोट आई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई. अगर वह कुछ सेकंड भी देर करते, तो शायद आज वह जिंदा नहीं होते.