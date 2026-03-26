दुनिया के दो ताकतवर तानाशाह एक साथ, किम जोंग उन और लुकाशेंको ने मिलाया हाथ, अमेरिका-पश्चिमी देशों पर क्या होगा असर?

Alexander Lukashenko North Korea Visit: दुनिया के दो बड़े तानाशाह की मुलाकात हुई है. उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को एक दोस्ती समझौते पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते का मकसद रूस के इन दो करीबी दोस्तों के बीच रिश्तों को गहरा करना है. लुकाशेंको की प्योंगयांग यात्रा एक कूटनीतिक तालमेल को दर्शाती है. एक तरफ वह उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, जो रूस के मित्र और पश्चिमी देशों के विरोधी हैं. वहीं, दूसरी तरफ वह वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं.

नए दौर में बेलारूस-किम के राजनयिक संबंध

उनकी यह यात्रा पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत जॉन कोल के साथ बैठक और 250 राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बाद हुई है, जिसके बदले बेलारूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों में और ढील दी गई है. बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टी के अनुसार, लुकाशेंको ने किम से कहा कि उनके देशों के बीच संबंध एक बिल्कुल नए चरण में प्रवेश कर चुका है. एजेंसी ने किम के हवाले से कहा कि दोनों पक्ष कई मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं और "हम पश्चिम से बेलारूस पर डाले जा रहे गलत दबाव का विरोध करते हैं."

दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध में दिया रूस का साथ

दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध में रूस का पूरा साथ दिया था. किम ने मॉस्को को गोला-बारूद और अपनी सेना दी, जिससे यूक्रेन की फौज को रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र से बाहर निकाला जा सके. वहीं फरवरी 2022 में लुकाशेंको ने बेलारूस को लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल करने दिया था. वहीं बाद में अपने इलाके में रूसी परमाणु मिसाइलें रखने के लिए भी तैयार हो गए.

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लुकाशेंकों का हुआ शानदार स्वागत

बुधवार को लुकाशेंकों का उत्तर कोरिया में शानदार स्वागत हुआ. उनके स्वागत में सफेद घोड़ों वाली घुड़सवार सेना, झंडे लहराते बच्चे और 21 तोपों की सलामी दी गई. वहीं राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किम जोंग उन को एक असॉल्ट राइफल भेंट की. हालांकि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार कम हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में टिके रहने का लंबा अनुभव है. निर्वासित बेलारूसी विपक्षी नेता स्वेतलाना त्सिखानौस्काया के स्टाफ प्रमुख फ्रैंक वियाकोर्का ने कहा, "एजेंडा साफ है, प्रतिबंधों से कैसे बचें और सैन्य सहयोग को कैसे बढ़ाएं."