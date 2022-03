एक्शन मूवी स्टार की तरह नजर आए तानाशाह किम जोंग उन, मिसाइल टेस्ट का फिल्मी तरीके से बनवाया वीडियो

नई दिल्ली: उत्तर कोरिया ने गुरुवार को एक नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी जद में अब अमेरिका भी है. इस मिसाइल टेस्ट के प्रचार के लिए उत्तर कोरिया ने जो वीडियो जारी किया, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है.

Metro की खबर के अनुसार, उत्तर कोरिया ने घातक मिसाइल के टेस्ट को दिखाते हुए किम जोंग-उन के नए फुटेज जारी किए जिसकी तुलना 'टॉप गन' फिल्म के एक दृश्य से की गई है. किम को वीडियो में उनकी अभिनीत भूमिका के बाद अस्सी के दशक का एक्शन स्टार कहा जा रहा है.

फुटेज में दो समान छोटे सैनिकों से घिरे तानाशाह को प्रकट करने के लिए गोदाम के दरवाजे खुलते हैं. तीनों धीमी गति से कैमरे की ओर चलते हैं क्योंकि किम नाटकीय रूप से अपनी बाईं ओर इंगित करते हैं फिर दाहिनी और नजरें घुमाते हैं.

यह भी पढ़ें: सब इंस्पेक्टर ने ई-रिक्शा चालक को जड़े चांटे, 'थप्पड़बाज' पुलिसकर्मी का Video वायरल

ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है और फिर कैमरा ह्वासोंग -17 मिसाइल को दिखाता है. उसके बाद कैमरा फिर तानाशाह के पास आता है. वह धीरे से चश्मा उतारते हैं और फिर अपनी अंगुली से कुछ इशारे करते हैं. इशारा पाते ही मिसाइल का बटन दबा दिया जाता है और मिसाइल आकाश में ऊपर तक जाती है. इस टेस्ट के सफल होने के बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं. इसका मतलब था कि अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022