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किम जोंग उन का न्यूक्लियर प्लान, समंदर में उतरा 5,000 टन का विध्वंसक पोत; दुश्मनों को दी खुली चेतावनी

North Korea New Destroyer: नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी नेवी के मॉडर्नाइजेशन की कोशिश में तेजी लाते हुए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि देश का नया विध्वंसक पोत न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा होगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 07, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:08 AM IST
किम जोंग उन का न्यूक्लियर प्लान, समंदर में उतरा 5,000 टन का विध्वंसक पोत; दुश्मनों को दी खुली चेतावनी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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