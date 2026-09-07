/किम जोंग उन का न्यूक्लियर प्लान, समंदर में उतरा 5,000 टन का विध्वंसक पोत; दुश्मनों को दी खुली चेतावनी

North Korea Nuclear Response System: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश का नया विध्वंसक पोत न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा होगा. यह विनाशकारी जवाबी हमले कर सकता है. 'KCNA' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि यह पोत न्यूक्लियर वेपन ले जाएगा या नहीं.
बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी नेवी के मॉडर्नाइजेशन की कोशिश में तेजी ला दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि किम पने देश की परमाणु-सक्षम सेनाओं का विस्तार करना चाहते हैं.
रविवार ( 6 सितंबर 2026) को ईस्टर्न पोर्ट सिटी वॉनसन में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में किम ने कहा कि कोरियन पेनिन्सुला के ईस्ट में नए जहाज की तैनाती ने उत्तर कोरिया के दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश भेजा है. 'KCNA'की रिपोर्ट के मुताबिक, किम ने कहा,' समुद्र और पानी के नीचे अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करने का समय आ गया है.'
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, KCNA ने किम के हवाले से बताया कि 5,000 टन सीरीज का विध्वंसक पोत 'कांग कोन' सर्विस में शामिल होने वाला दूसरा युद्धपोत है. इससे लगभग 3 महीने पहले नॉर्थ कोरिया के पश्चिमी तट पर चोए ह्योन विध्वंसक पोत को सर्विस में शामिल किया गया था. किम ने कहा कि उत्तर कोरिया के नौसैनिक परमाणु शस्त्रों का विकास हो रहा है और देश अपनी समुद्री संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जलक्षेत्रों में अपनी सबसे शक्तिशाली रणनीतिक संपत्तियों का विस्तार करना जारी रखेगा.
किम जोंग ने आगे कहा कि कांग कोन नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा बनेगा. KCNA ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कांग कोन पर कौन से वेपन सिस्टम तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि इसमें चोए ह्योन के जैसे ही वेपन सिस्टम हैं. KCNA की पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि चोए ह्योन श्रेणी के विध्वंसक पोत कई तरह के हथियार ले जा सकते हैं, जिनमें मिसाइलें भी शामिल हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में भी सक्षम हैं. KCNA के मुताबिक, किम ने कहा कि वह 8 महीने में नॉर्थ कोरिया के नवल कंस्ट्रक्शन के एक और चरण का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट पर नवल बेस क कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और देश नई नवल यूनिट्स बनाएगा और कई श्रेणियों के युद्धपोतों का निर्माण करेगा.