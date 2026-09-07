/किम जोंग उन का न्यूक्लियर प्लान, समंदर में उतरा 5,000 टन का विध्वंसक पोत; दुश्मनों को दी खुली चेतावनी

किम जोंग ने आगे कहा कि कांग कोन नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा बनेगा. KCNA ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कांग कोन पर कौन से वेपन सिस्टम तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि इसमें चोए ह्योन के जैसे ही वेपन सिस्टम हैं. KCNA की पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि चोए ह्योन श्रेणी के विध्वंसक पोत कई तरह के हथियार ले जा सकते हैं, जिनमें मिसाइलें भी शामिल हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में भी सक्षम हैं. KCNA के मुताबिक, किम ने कहा कि वह 8 महीने में नॉर्थ कोरिया के नवल कंस्ट्रक्शन के एक और चरण का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट पर नवल बेस क कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और देश नई नवल यूनिट्स बनाएगा और कई श्रेणियों के युद्धपोतों का निर्माण करेगा.