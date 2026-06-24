'परमाणु युद्ध के मुहाने पर दुनिया...' किम जोंग उन की इस खौफनाक चेतावनी से कांपा अमेरिका, समंदर में उतारा सबसे खतरनाक 'काल'!

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की नौसैनिक शक्ति को और मजबूत बनाने का बड़ा संकेत दिया है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, उन्होंने अगले पांच वर्षों के भीतर 5,000 टन क्षमता वाले दो और युद्धपोत बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश का नौसैनिक परमाणु कार्यक्रम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरिया लगातार अपने रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.
उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के अनुसार, देश के अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत 'चोए ह्योन' को पश्चिमी बंदरगाह नामपो में आयोजित एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया. रिपोर्टों के मुताबिक, इस 5,000 टन क्षमता वाले विध्वंसक युद्धपोत ने करीब 14 महीनों तक विभिन्न सैन्य परीक्षण पूरे किए, जिसके बाद इसे सेवा में शामिल किया गया. यह उन दो युद्धपोतों में से एक है जिन्हें पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था.
समारोह के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया की नौसेना अब ऐसी क्षमताओं की ओर बढ़ रही है जो 'कल्पना से भी परे' हैं. उन्होंने आधुनिक नौसैनिक अड्डों के निर्माण को देश की प्राथमिक जरूरत बताया. किम ने यह भी संकेत दिया कि देश निकट भविष्य में 'कांग कॉन' नाम के एक अन्य 5,000 टन युद्धपोत को भी तैनात करेगा. यह वही जहाज है जिसे पिछले वर्ष लॉन्चिंग के दौरान हुई दुर्घटना के बाद मरम्मत की गई थी. राज्य मीडिया के मुताबिक, चोए ह्योन युद्धपोत को पश्चिमी तट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी. पहले जारी विवरणों में कहा गया था कि यह पोत वायु रक्षा प्रणाली, जहाज रोधी हथियारों के साथ-साथ परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस हो सकता है.
सरकारी मीडिया के अनुसार, उत्तर कोरिया भविष्य में 10,000 टन क्षमता वाला एक और बड़ा विध्वंसक युद्धपोत विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहा है. यदि ऐसा होता है तो यह देश की नौसैनिक क्षमता में एक बड़ा विस्तार माना जाएगा.किम जोंग उन ने कहा कि नौसेना को परमाणु क्षमता से लैस करने की योजना तय दिशा में आगे बढ़ रही है. उनके अनुसार, अब उत्तर कोरिया की नौसेना केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रणनीतिक क्षमताओं से लैस एक आधुनिक सैन्य बल के रूप में विकसित होगी.
सरकारी मीडिया के अनुसार, किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सैन्य गतिविधियों की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश क्षेत्र में अपने सैन्य ढांचे का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ रहा है. किम ने कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए उत्तर कोरिया के लिए अपनी रक्षा क्षमता और परमाणु प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करना जरूरी है.
जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां पूर्वी एशिया में सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं. हालांकि उत्तर कोरिया के सैन्य दावों और हथियार क्षमताओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना अक्सर कठिन होता है.