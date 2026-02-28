Advertisement
Hindi NewsदुनियाKimg Jong Un: परमाणु देश की नई वारिस? राइफल के पीछे खड़ी जू ऐ ने बढ़ाई दुनिया की धड़कनें

Kimg Jong Un: परमाणु देश की नई वारिस? राइफल के पीछे खड़ी जू ऐ ने बढ़ाई दुनिया की धड़कनें

Kim Ju Ae Sniper Rifle Photo: उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ की स्नाइपर राइफल के साथ तस्वीरें जारी कीं. फोटो जारी होने के बाद से किम की बेटी के उत्तराधिकारी बनने की अटकलें तेज हो गई हैं. वहीं बहन किम यो जोंग को भी पार्टी में नई अहम जिम्मेदारी दी गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:28 AM IST
फोटो- X
फोटो- X

North Korea Successor: अपने सख्त नियम और चौंकाने वाले फैसलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस उत्तर कोरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार, उत्तर कोरिया ने तानाशाह नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) की बेटी किम जू ऐ (Kim Ju Ae) की नई तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में किम जू ऐ स्नाइपर राइफल चलाती नजर आ रही हैं. KCNA द्वारा जारी इन तस्वीरों के कारण किम जू ऐ के किम जोंग उन के उत्तराधिकारी होने की अटकलें और तेज हो गई है.

तस्वीरों में किम जू ऐ को एक आउटडोर शूटिंग रेंज में काले चमड़े की जैकेट पहने देखा जा सकता है. वो स्नाइपर राइफल से निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं और बंदूक की नली से धुआं निकलता दिख रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान किम जोंग उन ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को नई स्वदेशी स्नाइपर राइफलें भेंट कीं. उन्होंने स्वयं भी हथियारों का परीक्षण किया. KCNA के अनुसार, हाल ही में वर्कर्स पार्टी के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के समापन पर आयोजित सैन्य परेड में भी किम जू ऐ अपने पिता के साथ नजर आई थी. 

उत्तराधिकार की प्रक्रिया तेज?

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने हाल ही में संकेत दिया कि पैक्टू वंश में उत्तराधिकार की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से तेज किया जा रहा है. उत्तर कोरिया में किम परिवार की सत्ता को इसी वंश परंपरा से जोड़ा जाता है. सियोल स्थित विशेषज्ञों का कहना है कि जू ऐ को सैन्य प्रशिक्षण और सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता देना इस बात का संकेत है कि उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है. उत्तर कोरिया जैसे सैन्य-प्रधान राज्य में सैन्य दक्षता को नेतृत्व के लिए आवश्यक माना जाता है.

बहन किम यो जोंग को तानाशाह ने दी बड़ी जिम्मेदारी 

इसी बीच, KCNA ने यह भी घोषणा की कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को पार्टी के सामान्य मामलों के विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. विश्लेषकों के अनुसार, यह पद पार्टी के प्रशासनिक ढांचे में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इससे उनकी राजनीतिक शक्ति और बढ़ेगी. किम यो जोंग पहले भी देश की नीतिगत घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय बयानबाजी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं.

परिवार की पकड़ मजबूत

किम जू ऐ की सैन्य छवि और किम यो जोंग की प्रशासनिक पदोन्नति को साथ देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किम परिवार की सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करने का संकेत है. हालांकि उत्तर कोरिया ने औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन हालिया घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी व्यवस्थित रूप से की जा रही है. 

